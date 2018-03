Glawischnig kritisiert Zynismus von Mikl-Leitner bei Flüchtlingssterben in Lampedusa

Europäische Flüchtlingspolitik mitverantwortlich für die mittlerweile 289 Toten

Wien (OTS) - "Die gestrigen Aussagen von Innenministerin Mikl-Leitner in der Zib2 waren reiner Zynismus. Sie sagte, es müssten mittels Entwicklungszusammenarbeit Flüchtlingsbewegungen eingedämmt werden. Es ist aber genau die ÖVP, die seit Jahren eine beschämend niedrige EZA verantwortet", kritisiert Eva Glawischnig, Klubobfrau der Grünen.

"Genau so zynisch ist es, die Schlepper für mittlerweile 289 Toten -und tausende Tote in den letzten Jahren - alleinverantwortlich zu machen. Angesichts der fehlenden Möglichkeit, im Heimatland Asyl zu beantragen oder ein Visum für eine legale Einreise zu bekommen, gibt es überhaupt nur die Möglichkeit mittels Schlepper illegal nach Europa einzureisen, um Asyl beantragen zu können. Genau deshalb steigen Menschen in vom Untergang bedrohte, schiffbrüchige Boote, wie die Todesfälle von Lampedusa zeigen. Und an genau diesem Sytem will Mikl-Leitner unbeirrt festhalten", kritisiert Glawischnig.

Mikl-Leitner sträubt sich überdies seit Jahren gegen eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge auf alle EU-Länder, da sie bei einer dafür notwendigen europäischen Asylreform - betreffend das "Dublin-System" auf der Bremse steht. "Das ist unsolidarisch, denn so werden Länder wie Malta, Griechenland, Spanien und Italien mit den Herausforderungen allein gelassen", stellt Glawischnig fest.

