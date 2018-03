Bürmooser Eine-Welt-Preis geht an Kindernothilfe-Projekt in Honduras

Schutzhaus Querubines in Tegucigalpa, Honduras, mit Eine-Welt Preis ausgezeichnet

Kindernothilfe-Projektpartner Casa Allianza überzeugt als Musterbeispiel vorbildlicher Entwicklungszusammenarbeit

Preisverleihung am 12. Oktober in Bürmoos

Das von der Kindernothilfe unterstützte Projekt "Querubines", ein Schutzhaus für missbrauchte Mädchen in Tegucigalpa, überzeugte auch die Eine-Welt-Gruppe in Bürmoos: Der alle zwei Jahre von der Eine-Welt-Gruppe verliehene Eine-Welt-Preis geht 2013 an den Kindernothilfe-Projektpartner Casa Allianza in Honduras für die vorbildliche Entwicklungszusammenarbeit. Im Schutzhaus Querubines werden misshandelte Mädchen von einem engagierten Team aus BetreuerInnen, SozialarbeiterInnen, PsychologInnen und einer Ärztin in einem sicheren Umfeld betreut.

Der mit 2.500 Euro dotierte Preis wird am 12. Oktober im Gemeindezentrum in Bürmoos (Land Salzburg) verliehen. Neben dem Preisgeld besteht die Auszeichnung auch aus einer eigens für den Festakt gestalteten Skulptur der Lamprechtshausener Künstlerin Christiane Pott-Schlager.

Das Projekt

Projekt-Nr. 82025, Tegucigalpa, Honduras. Kindernothilfe-Projektpartner: Casa Alianza

Die Versprechen der selbst ernannten "Arbeitsvermittler" klingen gut: Eine gut bezahlte Arbeit in einem Café, einer Fabrik, einer Wäscherei oder als Hausangestellte in der Stadt locken zahlreiche, meist sehr junge Mädchen von den Dörfern in die Stadt. Doch für viele der Mädchen beginnt mit dem Abschied von ihren Familien ein Albtraum:

Kommerzielle, sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen ist in Honduras weit verbreitet. Bereits Zwölfjährige werden auf der Straße oder in Bars und Hotels zur Prostitution gezwungen. Dabei werden die Mädchen in totaler Abhängigkeit gehalten, ohne Ausweispapiere und ohne Möglichkeit, mit ihren Familien Kontakt aufzunehmen.

Das 2005 gegründete Schutzhaus Querubines in der honduranischen Hauptstadt Tegucigalpa nimmt die misshandelten und verstörten Mädchen nach ihrer Befreiung auf und hilft ihnen durch liebevolle, psychologische und auch medizinische Betreuung, ihre traumatischen Erfahrungen zu verarbeiten. Seit 2005 konnten bereits mehr als 300 Mädchen betreut werden.

Durch den Schulbesuch und gemeinsame Freizeitaktivitäten wie Kochen und Tanzen erleben die Mädchen wieder einen geregelten Alltag und Freude am Leben. Sie holen die versäumte Schulausbildung nach und werden gezielt gefördert. In berufsausbildenden Kursen erhalten sie darüber hinaus die Grundlagen für Berufe wie Friseurin, Kosmetikerin oder Konditorin, um sich selbst eine Lebensgrundlage aufzubauen. In Einzel- und Gruppentherapie werden die Mädchen ermutigt, über das Erlebte zu sprechen und so Schritt für Schritt wieder neues Selbstbewusstsein aufzubauen. Das Anwälteteam von Casa Allianza bemüht sich darum, Papiere für sie zu organisieren und - in den Fällen, in denen das möglich ist - Strafverfahren gegen ihre Peiniger einzuleiten.

Die Kindernothilfe

Die Kindernothilfe Österreich ist seit 1996 für Kinder in Not in zahlreichen Ländern in Afrika, Asien, Lateinamerika tätig. Projekte zur nachhaltigen Entwicklung und Beseitigung der Armutssituation sowie Humanitäre Hilfe sind dabei die Schwerpunkte unserer Arbeit. Durch unsere Projekte verbessert sich das Leben der Kinder, ihrer Familien und der Dorfgemeinschaft in den ärmsten Regionen der Welt. Wir arbeiten jeweils mit erfahrenen, lokalen Partnern zusammen, die mit der Kultur und den Bedürfnissen vor Ort vertraut sind. Nähere Informationen zur Kindernothilfe Österreich und den Projekten sind unter www.kindernothilfe.at zu finden.

Hintergründe zum Preis

Die "EineWeltGruppe" Bürmoos wurde 1988 von Franz Müller und Michael Ernst gegründet und feiert heuer ihr 25-Jahr-Jubiläum. Zu den Aufgaben zählen die Informations- und Bildungsarbeit zu Themen wie fairer Handel sowie die finanzielle und ideelle Unterstützung von partnerschaftlichen Solidaritätsprojekten. Seit 2002 verleiht die EineWeltGruppe den "Eine-Welt-Preis", der vorbildliche Projekte der Entwicklungszusammenarbeit würdigt und gleichzeitig in der Öffentlichkeit auf das wichtige Thema der Entwicklungszusammenarbeit hinweisen will. Initiativen, Personen und Gruppen, die sich besonders für die 3. Welt - und damit für Eine Welt - engagieren, erhalten die Auszeichnung überreicht. Nähere Informationen zu den bisherigen PreisträgerInnen sind auf www.ewgb.at zu finden.

