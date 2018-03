Finanzmarktaufsicht gibt Anadi Financial Holdings grünes Licht für Kauf der Hypo Alpe-Adria-Bank AG

Wien (OTS) - Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat der Anadi Financial Holdings gestern grünes Licht für den Kauf der Hypo Alpe-Adria-Bank AG (HBA) gegeben.

Mit der Unterzeichnung des Kaufvertrags am 31. Mai 2013 hat sich die Anadi Financial Holdings zum Erwerb von 100 Prozent der Anteile an der 2009 verstaatlichten Hypo Alpe-Adria Bank in Österreich (HBA) verpflichtet. Die Anadi Financial Holdings betrachtet die Bewilligung durch die FMA als wichtigen Schritt innerhalb des Kaufprozesses, der nun zügig zum Abschluss gebracht werden kann.

Die Anadi Financial Holdings steht im wirtschaftlichen Alleineigentum von Dr. Sanjeev Kanoria. Der aus Indien stammende britische Geschäftsmann Dr. Sanjeev Kanoria, der sowohl als Chirurg als auch im Management-Bereich tätig ist, kann auf einen langen Erfahrungsschatz im Medizin-und Beratungsbereich sowie als erfolgreicher Unternehmer zurückgreifen. Dr. Kanoria beabsichtigt in Zukunft mit SREI, einer bedeutenden indischen Finanzinstitution, die wiederum von seinem Bruder Hemant Kanoria, geleitet wird, auf Basis einer Kooperationsvereinbarung zusammenzuarbeiten.

Aussender:

Anadi Financial Holdings Pte. Ltd.

Rückfragen & Kontakt:

Edward Strasser, The Skills Group

Telefon: +43 664 3104408

E-Mail: strasser @ skills.at