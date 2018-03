Jugenddelegierter aus Österreich bei UNO-Generalversammlung in New York!

Aleks Semerciyan vertritt derzeit in New York die Anliegen junger Menschen vor der UNO und setzt sich für bessere Perspektiven für Kinder und Jugendliche ein.

Wien (OTS) - Die Bundesjugendvertretung ermöglicht jedes Jahr einer Person unter 25, als JugenddelegierteR bei der UNO-Generalversammlung die Stimme junger Menschen aus Österreich einzubringen. Seit Anfang Oktober ist der diesjährige Jugenddelegierte Aleks Semerciyan in New York und konnte bereits spannende Einblicke sammeln: "Als Jugenddelegierter in diesem hochkarätigen internationalen Gremium mitwirken zu können, ist eine einzigartige Erfahrung. Auch der Austausch mit Jugenddelegierten anderer Länder bietet viele wertvolle Inputs für die Arbeit mit jungen Menschen in Österreich", so die ersten Eindrücke von Aleks Semerciyan.

Rede des Jugenddelegierten vor der UNO

Nach den ersten Tagen der Einarbeitung in die Abläufe der UNO stand am Montag bereits einer der Höhepunkte des Aufenthaltes an: "Als Jugenddelegierter durfte ich eine Rede als Eröffnungsstatement im 3. Komitee halten. Das 3. Komitee beschäftigt sich mit humanitären, sozialen und kulturellen Angelegenheiten, insbesondere mit Kinder-und Menschenrechten", erklärt Aleks Semerciyan. Themenschwerpunkte seiner Rede waren die Millennium Entwicklungsziele, Jugendbeteiligung auf allen Ebenen sowie Kinder und Jugendliche in Konflikt- und Gewaltsituationen.

Konfliktbekämpfung und stärkere Partizipation

"Weltweit sind viele Kinder von Armut bedroht oder haben mit schwierigen Bedingungen aufgrund von kriegerischen Konflikten zu kämpfen. Bei diesen Problemen muss angesetzt werden, damit junge Menschen weltweit bessere Perspektiven haben und in sicherer Umgebung aufwachsen können", betont der Jugenddelegierte.

In seiner Rede wies Aleks Semerciyan auch darauf hin, dass mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung unter 30 Jahre alt ist. "Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen als gleichberechtigter Teil der Bevölkerung muss auf allen Ebenen weiter vorangetrieben werden. Zukünftige Herausforderungen können nur unter Einbeziehung der jungen Generation angegangen werden. Jugendliche bringen die Bereitschaft mit, sich hier konstruktiv mit Ideen einzubringen - wie auch das Engagement der Jugenddelegierten aus unterschiedlichsten Ländern hier in New York zeigt", betont Aleks Semerciyan.

Über das UNO-Jugenddelegierten-Projekt

Die Bundesjugendvertretung entsendet jährlich eine Person als Jugenddelegierte/n zur UNO-Generalversammlung. Während ihres Aufenthaltes in New York beraten Jugenddelegierte die Ständige Vertretung ihres Landes in Jugendfragen, vernetzen sich mit anderen Jugenddelegierten und nehmen an informellen Verhandlungen und dem 3. Komitee der UNO-Generalversammlung teil. Weitere Höhepunkte sind ein Treffen mit UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon und eine eigene Rede über Jugendanliegen vor der Generalversammlung. Unterstützt werden die Jugenddelegierten durch die Bundesjugendvertretung, das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten sowie die Ständige Vertretung Österreichs zu den Vereinten Nationen. Der Jugenddelegierte für 2013, Aleks Semerciyan, wird noch bis 31. Oktober bei der diesjährigen UNO-Generalversammlung in New York sein.

Updates aus New York

Laufende Infos von seiner Tätigkeit in New York und das Video zur Rede des Jugenddelegierten gibt es auf der Website www.youthdelegate.at oder dem Blog

http://unjugenddelegierter.wordpress.com/

Rückfragen & Kontakt:

Bundesjugendvertretung

Mag.a Nicole Pesendorfer

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 0676/ 880 111 048

mailto: nicole.pesendorfer @ jugendvertretung.at