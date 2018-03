André Heller und Erika Pluhar am 10. Oktober zu Gast in "Stöckl."

Wien (OTS) - Was haben sich André Heller und Erika Pluhar, das glamouröseste Künstlerpaar Österreichs der 70er Jahre, nach äußerst turbulenten und längst vergangenen Ehejahren heute noch zu sagen? Welche Gedanken teilen sie, was verbindet und worüber streiten sie? Wie sie mit ihrer Öffentlichkeit umgehen und welche politischen Chancen sie für die Zukunft sehen, erzählen sie am Donnerstag, dem 10. Oktober 2013, um 23.00 Uhr in ORF 2 in "Stöckl.".

André Heller - Multitalentierter Künstler und Kultureventmanager

André Heller galt in seinen Anfängen als bösartiger Provokateur, als Zyniker und Bürgerschreck. Es war die Zeit, in der er Tisch und Bett mit der Schauspielerin Erika Pluhar teilte. "Ich war so maßlos, bösartig und beleidigt auf meine eigene grandiose Unvollkommenheit. Alle Menschen in meiner Nähe mussten dafür bestraft und gedemütigt werden. Am meisten natürlich die vertrauensvolle, endlich auf Frieden hoffende Erika", so Heller. Trotz Scheidung blieben die beiden einander stets besondere Freunde. André Heller hat an sich und seinem Ego gearbeitet. Unverändert blieb jedoch sein Sinn für Ästhetik und die außergewöhnliche Gabe, kleine und große Wunder sichtbar zu machen. Neben seinem Gartenparadies in Marrakesch verwirklichte er nun die Neuauflage der Erfolgsshow "Afrika! Afrika!".

Erika Pluhar - Schriftstellerin, Sängerin und Schauspielerin

Die einstige Burgschauspielerin blickt auf ein erfahrungsreiches Leben zurück. Auf schwere Ehejahre, große Verluste und Schicksalsschläge wie den Tod ihrer Tochter Anna und den Freitod ihrer Lebensliebe Peter Vogel. All diese Schattenseiten durchlebte sie ebenso wie ihre großen Erfolge als Schauspielerin, Sängerin und Schriftstellerin inmitten der Öffentlichkeit. Den Umgang mit dem stets voyeuristischen Blick von außen schildert sie nun in ihrer Autobiografie "Die öffentliche Frau". Diese Freimütigkeit hat sich Erika Pluhar bewahrt, spricht offen über seelische Narben und bezieht Stellung zu politischen Geschehnissen und gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten.

