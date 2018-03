Aviso - 16.10. - StR Ludwig: "Kunstgastgeber Gemeindebau" startet wieder!

Aktion im Zeichen von Kunst und guter Nachbarschaft eröffnet heuer am 16. Oktober 2013

Wien (OTS) - Die erfolgreiche Initiative von wohnpartner, KÖR

Kunst im öffentlichen Raum und Wiener Wohnen geht heuer im Gemeindebau Rennbahnweg 27 über die Bühne. Zehn GemeindemieterInnen fungieren dort als KunstgastgeberInnen. BesucherInnen aus der nahen oder fernen Nachbarschaft haben an fünf Nachmittagen im Rahmen von Führungen die Möglichkeit, die Kunstwerke zu besichtigen.

Am Mittwoch, den 16.Oktober, eröffnen Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, Martina Taig, Geschäftsführerin von KÖR, Luise Däger-Gregori, Vorsitzende der Kulturkommission des 22. Bezirks, Josef Cser, Leiter von wohnpartner, sowie Kurator Gerald Straub das diesjährige Kunstgastgeber-Projekt. Die VertreterInnen der Medien sind herzlich dazu eingeladen.

Kunst verbindet

"Auch abseits vom klassischen Kulturbetrieb, im privaten Rahmen von Gemeindewohnungen, hat Kunst viel zu geben. Der besondere Anreiz dabei liegt nicht nur im niederschwelligen Zugang dieses Kulturangebots, sondern auch in seinem ausgesprochen interaktiven Charakter, der für alle, die daran teilhaben, eine sehr positive Bereicherung darstellt. Daraus erwachsen nicht nur Kreativität und Inspiration, sondern auch die wichtigsten ,Zutaten' für eine gutes Miteinander: Verständnis, Toleranz und Wertschätzung", so Wohnbaustadtrat Michael Ludwig über das Projekt.

"Bei diesem Projekt wird deutlich, dass Kunst ein Kommunikationsmittel ist und als Vermittlerin zwischen den unterschiedlichsten Menschen fungieren kann. Ich danke den Bewohnerinnen und Bewohnern des Gemeindebaus, Wiener Wohnen und wohnpartner für die gute Zusammenarbeit, die ,Kunstgastgeber Gemeindebau' möglich gemacht hat, und freue mich auf die Einblicke über der Donau", erklärte Martina Taig, Geschäftsführerin von KÖR.

"wohnpartner hat während des Sommers zehn Mieterinnen und Mieter vom Gemeindebau Rennbahnweg in Donaustadt dafür gewonnen, sich an diesem spannenden Projekt zu beteiligen. Ziel dabei ist es, nicht nur neue persönliche Kontakte entstehen zu lassen und Kunst in das Lebensumfeld der BewohnerInnen zu bringen, sondern auch die Wertschätzung gegenüber Kunstschaffenden in der Gesellschaft zu fördern", betonte Josef Cser, Leiter von wohnpartner.

Gemeinsam mit insgesamt zehn KünstlerInnen setzen sich zehn BewohnerInnen heuer künstlerisch mit Geschichten rund um das Thema des "Können-Wollens" auseinander. Dabei stehen Fragen wie "Was möchte ich können? Was kann ich? Welche Fähigkeiten besitzen andere?" im Mittelpunkt. Die Kunstwerke werden nicht einfach "mitgebracht" - sie entstehen unter Miteinbeziehung des unmittelbaren Umfelds der GastgeberInnen in deren Wohnungen und werden so neu konzipiert.

Teilnehmende KünstlerInnen sind heuer: Alfredo Barsuglia - Carla Bobadilla - Pablo Chiereghin - Fanni Futterknecht - Noah Holtwiesche - Isabella Kohlhuber - Michikazu Matsune - Stefan Röhrle - Nicole Six / Paul Petritsch - Marusa Sagadin.

Mehr als 500 BesucherInnen 21 KunstgastgeberInnen, 26 KünstlerInnen

Bereits seit 2011 organisiert wohnpartner in Kooperation mit KÖR Kunst im öffentlichen Raum Wien und Wiener Wohnen das Projekt "Kunstgastgeber Gemeindebau". Nach dem Karl-Wrba-Hof im Jahr 2011 folgten 2012 KunstgastgeberInnen aus vier weitere Bauten: dem Herwegh-, Matteotti-, Metzleinstaler-, und Reumannhof. Insgesamt 21 GemeindemieterInnen und 26 KünstlerInnen beteiligten sich in den beiden vergangenen Jahren an der Initiative, mehr als 500 BesucherInnen nahmen daran teil.

Besuchstermine für "Kunstgastgeber Gemeindebau"

BesucherInnen haben zu folgenden Terminen die Möglichkeit die Kunstwerke, im Rahmen von Führungen, zu besichtigen:

16. Oktober: ab 17.30 Uhr

18., 19., 25. und 30. Oktober: jeweils um 16.30 und 17 Uhr

Treffpunkt ist das wohnpartner-Lokal Rennbahnweg; 1220 Wien, Rennbahnweg 27/3/R2

Um Anmeldung wird ersucht! Unter: E-Mail: office @ koer.or.at oder Tel.: 01/521 89-1257

Weitere Informationen zu "Kunstgastgeber Gemeindebau" gibt es auf www.wohnpartner-wien.at sowie www.koer.or.at.

