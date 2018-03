Forderungen an die neue Bundesregierung

Linz (OTS) - Die österreichische Innenpolitik wird in den kommenden Wochen von Koalitionsverhandlungen geprägt sein. Wer auch immer mit wem verhandelt, eines muss klar sein: Die Anliegen der Arbeitnehmer/-innen müssen in den Gesprächen eine zentrale Rolle spielen.

Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch, 16. Oktober 2013, um 10 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3, werden wir unsere Themenvorschläge für ein Regierungsprogramm unterbreiten und unsere Forderungen an die neue Bundesregierung vorstellen.

Als Gesprächspartner stehen Präsident Dr. Johann Kalliauer und Direktor Dr. Josef Moser, MBA, zur Verfügung.

