Fachmesse access 2013: Verleihung des IMA-Award 2012

Wien (OTS) - Die I.M.Austria, Interessensgemeinschaft der Messe- und Live-Marketing-Spezialisten, verlieh am 8.10.2013 den IMA-Award an stadt wien marketing gmbH - für besondere Verdienste in der Messe-, Event- und Kongresswirtschaft in Österreich. Die Geschäftsführer Michael Draxler und Barbara Forsthuber nahmen die Auszeichnung entgegen. Die Laudatio hielt Stadtrat Christian Oxonitsch. Die Verleihung fand anlässlich der Fachmesse access 2013, in der Wiener Hofburg statt.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4619/

