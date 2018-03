Karas/Pirker: Ursachen von Migration bekämpfen

EU-Parlamentsdebatte über Umgang mit Flüchtlingen / Neues Grenzüberwachungssystem "Eurosur" soll Schlepperbanden das Handwerk legen

Straßburg, 09. Oktober 2013 (ÖVP-PD) "Nachhaltige und menschenwürdige Lösungen der Flüchtlingsproblematik gibt es nur, wenn wir die Ursachen der Migration bekämpfen. Ohne Frieden in Syrien und Ägypten, ohne wirtschaftliche Perspektiven für afrikanische Länder, werden immer mehr Menschen nach Europa kommen wollen", so der Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas heute in der Plenardebatte des Europäischen Parlament über den Umgang mit Flüchtlingen im Mittelmeerraum. Deshalb seien polizeiliche Maßnahmen allein sicher nicht ausreichend: "Wir brauchen eine schlagkräftigere und einheitlichere gemeinsame Außenpolitik der EU und eine engagiertere Entwicklungspolitik, damit wir Krisen verhindern und die Lebensbedingungen der Menschen in den Ländern verbessern können", so Karas heute in Straßburg. ****

Die Aufnahme von Flüchtlingen sei eine "gesamteuropäische Verantwortung", betont der Parlamentsvizepräsident. Europa solle sich auf einen Schlüssel zur temporären Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus Syrien verständigen. In Bezug auf Syrien sprach Karas die Hoffnung aus, "dass die Allianz zur Vernichtung

der Chemiewaffen auch zur Allianz zur Lösung der gewaltsamen Auseinandersetzung wird". Dies sei "die Nagelprobe für Russland und China im Sicherheitsrat", so der ÖVP-Europaabgeordnete.

Der Sicherheitssprecher der ÖVP, Hubert Pirker, betont, dass Europa mit dem erst im Juni neugefassten Asylrecht wirklichen Flüchtlingen, wie zum Beispiel aus Syrien, rasch die notwenige Hilfe zukommen lässt. Die Anerkennungsquote von über 90 Prozent spreche für sich. Pirker verwehrt sich aber gegen "das ständige Vermischen von Flucht vor Verfolgung mit Wirtschaftsmigration". "Europa hat dafür Einwanderungsregeln und nimmt die Menschen auf, die in Europa auch Arbeit finden." Angesichts der hohen Jugendarbeitslosigkeit insbesondere in Südeuropa weist Pirker aber die immer wieder aus dem grünen und sozialistischen Lager erhobenen Forderungen zurück, "alle Menschen unkontrolliert aufzunehmen, die auf der Suche nach besseren Lebensverhältnissen sind".

Notwendig sei es, Vorkehrungen zu treffen, um "Migranten von

der von Schleppern organisierten gefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer abzuhalten, damit es gar nicht so weit kommen kann wie vergangene Woche vor Lampedusa", so der ÖVP-Europaabgeordnete. "Schuld an der Tragödie tragen in erster Linie Schlepper, also organisierte Kriminelle. Sie machen ihr dreckiges Geschäft mit der Hoffnung der Menschen und nehmen dabei den Tod in Kauf. Dagegen müssen wir hart vorgehen", betont Pirker.

Ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen Schlepper sei das neue europäische Grenzüberwachungssystem Eurosur, das morgen vom EU-Parlament beschlossen werden soll. Im Rahmen dieses neuen Systems wird die EU-Außengrenze in Grenzabschnitte eingeteilt, für die in Echtzeit nationale Lagebilder und darauf aufbauend von der EU-Grenzschutzagentur Frontex ein "gemeinsames Informationsbild des Grenzvorbereiches" erstellt wird. "Damit kann skrupellose Schlepperei gezielter und effizienter ausgeforscht und unterbunden werden", so Pirker. "Ziel muss sein, dass legale Einreise-, Aufenthalts- und Arbeitsmöglichkeiten genutzt werden", so der ÖVP-Sicherheitssprecher abschließend.

