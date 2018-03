Fünfte und finale "Die große Chance"-Castingshow am 11. Oktober

Am 18. Oktober starten die Live-Shows

Wien (OTS) - Wheels, Tänzer, Sänger und Obstkünstler - am Freitag, dem 11. Oktober 2013, präsentieren Alice Tumler und Andi Knoll um 20.15 Uhr in ORF eins die fünfte und letzte "Die große Chance"-Castingshow. Dann versuchen neue Kandidatinnen und Kandidaten von den Juroren - Zabine, Karina Sarkissova, Sido und Peter Rapp -die letzten Tickets für die Live-Shows, die ab Freitag, dem 18. Oktober, im ORF-Zentrum in Wien über die Bühne gehen, zu bekommen.

In der fünften und letzten Castingshow sind am 11. Oktober unter anderem mit dabei:

René Dziwinski aus Wien hat das City Wheel, ein elektrisches Einrad, erst unlängst aus Amerika nach Österreich gebracht. Er und seine City-Wheel-Gruppe sind die Ersten, die City Wheels als Showeinlage in Österreich vorführen. Vor der Castingshow haben der Fitness-Freak und seine Freunde Tag und Nacht trainiert, um die Jury zu überzeugen. Patrick Berger ist gebürtiger Salzburger und lebt in Wien. Im Rollstuhl möchte er dem Publikum und der Jury gemeinsam mit Tanzpartnerin Isabella Schmid zeigen, was Lebensfreude heißt. Der 20-jährige Florian Ragendorfer aus Niederösterreich macht eine Ausbildung zum Mediendesigner - seine Leidenschaft ist aber das Singen. Da er voriges Jahr beim Casting von "Die große Chance" schon in den Vorrunden gescheitert ist, möchte er heuer die Jury endlich von seinem Talent überzeugen.

Die neunjährige Annemarie Putz trainiert dreimal pro Woche in Bratislava rhythmische Sportgymnastik. Sie konnte auch schon mehrere Wettbewerbe für sich entscheiden. Nun ist es ihr größter Wunsch, die Jury von sich zu überzeugen. Die 13-jährige Schülerin Christiana Nwosu aus der Steiermark hat afrikanische und österreichische Wurzeln, worauf sie sehr stolz ist. Sie liebt es zu reisen und neue Kulturen zu entdecken. Eine Reise zu ihren nigerianischen Wurzeln inspirierte sie zu ihrem besonderen Gesangsstil. Nun möchte sie die Jury von ihrem Talent überzeugen. Frontfrau und Sängerin Kathrin Fasching ist das Fräulein Laut in der gleichnamigen Band. Sie ist eine waschechte Steirerin und zeigt das auch in ihren Songs. Mit ihrer Band möchte Kathrin den Austropop wiederbeleben und die Dialektmusik entstauben. Gottfried Schindlbacher ist 43 Jahre alt und betreibt einen Biobauernhof in der Steiermark. Täglich kümmert er sich um seinen Betrieb und arbeitet außerdem als Bestatter. Gerne singt Gottfried bei der Arbeit. Da seine Tiere von seinem Gesang begeistert waren, hofft er nun dasselbe auch von der Jury.

Sarah Delija ist 21 Jahre alt und studiert Jus in Linz. Ihr Traum ist es, singende Juristin zu werden. Früher sang Sarah immer mit ihrer Oma, die dazu Zither spielte. Die Jury möchte sie mit ihrer besonderen Stimme und mit ihrer speziellen Art zu singen überzeugen. Der Kärntner Manfred Riesslegger nennt sich selbst gerne das "Nationalpark Urviech" und möchte die Jury und das Publikum mit einer außergewöhnlichen Eigenkomposition überzeugen. Der Salzburger Alex Neumayer zeigt mit seiner Ehefrau Angkana bei "Die große Chance", wie man aus Gemüse und Obst Kunstwerke machen kann. Kennengelernt hat sich das Ehepaar in Angkanas Heimat Thailand. Alles, was Alex über die kunstvolle Verarbeitung von Lebensmitteln gelernt hat, hat ihm seine Ehefrau beigebracht.

Philipp Genetti ist 21 Jahre alt und kommt aus Meran in Südtirol. Er beschreibt sich selbst als sehr engagiert, charismatisch, freundlich, neugierig, optimistisch und voller ansteckender Lebensfreude. Nun möchte er mit seiner positiven Art und seiner fröhlichen Eigenkomposition die Jury und ganz Österreich begeistern.

So geht es weiter beim ORF-eins-Event: Zwei Recall-Shows - live am 18. und am 25. Oktober in ORF eins

In den beiden Recall-Shows treten jeweils zehn Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an. Die besten fünf Acts jeder Live-Show steigen ins Semifinale auf. Die vier Erstplatzierten des Televotings, also die Talente, die die meisten Stimmen vom Publikum erhalten, sind sofort weiter. Der fünfte Platz wird per "Speed-Voting" ermittelt. Jeder der Juroren wählt aus den verbliebenen Acts einen Favoriten. Für einen dieser vier Teilnehmer können die Zuschauerinnen und Zuschauer noch einmal abstimmen. Der Kandidat mit den meisten Stimmen schafft es ebenfalls ins Semifinale.

Semifinale am 2. und Finale am 8. November in ORF eins

Im Semifinale kämpfen die besten zehn Acts um den Einzug ins Finale am 8. November, in dem unter den letzten fünf der Sieger und damit der Gewinner von 100.000 Euro gekürt wird. Die Ermittlung der fünf Finalplätze erfolgt auf die gleiche Weise wie in den beiden Recall-Shows. Im Finale wird die Jury jeden Auftritt kommentieren, in die Entscheidung aber nicht mehr aktiv eingreifen, diese trifft einzig und allein das Publikum mittels Televoting.

Backstage beim ORF-eins-Event und Tickets für die Live-Shows

Auf Tuchfühlung mit Österreichs Talenten - ab 18. Oktober gehen im ORF-Zentrum die Live-Shows über die Bühne. Begleitend dazu bietet ORF-Backstage - wie auch schon mit großem Erfolg bei den ersten beiden Staffeln - die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der "Großen Chance" zu werfen und die auftretenden Talente bei ihren Proben im größten Fernsehstudio des Landes zu erleben. Alle Infos zu den Spezialführungen und auch zu einem eigenen "Die große Chance"-Kindergeburtstag sind unter backstage.ORF.at abrufbar. Wer bei einer der Live-Sendungen im Studio mit dabei sein möchte, hat ab sofort unter tickets.ORF.at die Gelegenheit, Tickets für die Shows am 18. und am 25. Oktober zu erwerben.

"Die große Chance" online

diegrossechance.ORF.at liefert ein umfangreiches Package zum Geschehen beim großen TV-Herbstevent des ORF. Die kompletten Auftritte aller Kandidatinnen und Kandidaten exklusiv als Video, Slideshows mit den besten Fotos der Shows und aus dem Backstage-Bereich, Votings sowie alle Infos rund um Kandidaten, Moderatoren und Jury stehen online bereit. Die Halbfinalshows und das große Finale werden außerdem mit ausführlichen Probenberichten und zahlreichen Interviews begleitet.

Die ORF-TVthek sorgt dafür, dass Fans bei den TV-Shows auch online und über Smartphone oder Tablet immer dabei sein können: Vom Casting bis zum Finale sind alle Shows auf http://TVthek.ORF.at als Live-Stream und Video-on-Demand verfügbar. Im Themencontainer gibt es zusätzlich Beiträge, Interviews etc. anderer ORF-TV-Sendungen rund um "Die große Chance" auf einen Blick. Auch insider.ORF.at liefert den Fans spezielle Services, z. B. werden Tickets für die Sendungen verlost, und ein wöchentlicher Newsletter informiert über alle Facts der Show und der Kandidaten.

