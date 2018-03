ORF-"matinee" am 13. Oktober: Streifzug durchs Granit- und Weberland und auf den Spuren von Sergej Rachmaninow

Außerdem: "Evangelischer Gottesdienst" live aus Wallern an der Trattnach

Wien (OTS) - Das Bundesland Oberösterreich zwischen Hausruck und Mühlviertel steht am Sonntag, dem 13. Oktober 2013, im Fokus der "matinee" in ORF 2. Nach dem "Evangelischen Gottesdienst" aus der Dreieinigkeitskirche von Wallern an der Trattnach live ab 9.30 Uhr steht um 10.15 Uhr "Micheln und Mühlen", ein filmischer Streifzug durch das Granit- und Weberland im Oberen Mühlviertel auf dem Programm. Einer, der sich besonders von der Schönheit der Natur inspirieren ließ, war der russische Komponist Sergej Rachmaninow. Eine neue Folge von "Musikalische Reisen" wandelt bereits um 9.05 Uhr auf den Spuren von Sergej Rachmaninow zwischen Moskau und der Schweiz. Durch die ORF-"matinee", die um 10.40 Uhr mit aktuellen "Kulturtipps" abgerundet wird, führt Clarissa Stadler.

"Musikalische Reisen" auf den Spuren von Sergej Rachmaninow zwischen Moskau und der Schweiz (9.05 Uhr)

Er war Komponist, Dirigent und vor allem Klaviervirtuose - Sergej Rachmaninow gehörte in seiner Epoche zu den berühmtesten klassischen Musikern und galt selbst unter den Stars als unumstritten. 1873 in Russland geboren, verließ er 1917 seine Heimat und blieb für immer ein Weltreisender mit der ewigen Sehnsucht nach seiner verlorenen russischen Idylle. Für wenige Jahre fand Rachmaninow am Schweizer Vierwaldstätter See einen neuen Ort der künstlerischen Inspiration, wo er u. a. seine berühmten Paganini-Variationen komponierte. Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs vertrieb Rachmaninow und seine Familie ins amerikanische Exil, wo er 1943 in Beverly Hills starb. Moderator Simon Callow folgt den Lebensspuren des zu seiner Zeit bestbezahlten Musikers zwischen Moskau und Luzern. Gestaltung: Peter Beveridge.

"Evangelischer Gottesdienst" live aus Wallern an der Trattnach (9.30 Uhr)

Erntedank ist eines der größten Feste im Kirchenjahr in der oberösterreichischen Pfarrgemeinde Wallern an der Trattnach: "Zum Erntedankgottesdienst ist unsere Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt", erzählt Pfarrer Andreas Hochmeir. Und er begründet die große Bedeutung, die das Erntedankfest in der Pfarrgemeinde hat: "Wir sind hier in der Region deutlich von der Landwirtschaft geprägt." Mit der Gemeinde feiern Pfarrer Andreas Hochmeir und Pfarrer Kaarlo Schörkl.

"Micheln und Mühlen. Ein Streifzug durch das Granit- und Weberland" (10.15 Uhr)

Drei Flüsse bilden die Lebensadern des Oberen Mühlviertels: Große Mühl, Steinerne Mühl und Kleine Mühl. Sie entspringen in drei verschiedenen Ländern (Deutschland, Tschechien, Österreich) und haben zwei getrennte Mündungen in die Donau. Die Dokumentation aus dem Landesstudio Oberösterreich beschreibt das vielfältige Bild einer Natur- und Kulturlandschaft, die von rauer Schönheit geprägt ist. Längst haben Feinschmecker die traditionellen Essgewohnheiten dieser Gegend für sich entdeckt und zum Beispiel die Leinölerdäpfel, einst Grundnahrungsmittel der Armen, als Spezialität ihrer Region in die gehobene Küche integriert. Auch die alte Weberkultur hat sich an die Veränderungen der Zeit angepasst und moderne Ausdrucksformen entwickelt. Dass Natur- und Landschaftsschutz im Oberen Mühlviertel nicht nur leere Worte sind, beweist die Rückkehr des Bibers in seinen natürlichen Lebensraum. Gestaltung: Klaus Huber.

"Kulturtipps" (10.40 Uhr)

Die Kulturtipps berichten unter anderem über die bevorstehende Uraufführung von Rupert Hennings Stück "C(r)ash" im Stadttheater Walfischgasse in Wien mit Cornelius Obonya in der Hauptrolle sowie über das Festival "Literatur im Nebel", das am 18. und 19. Oktober in Heidenreichstein in Niederösterreich über die Bühne geht. Dort wird u. a. der New Yorker Bestsellerautor Louis Begley erwartet. Außerdem stellen die "Kulturtipps" die neue CD von Anoushka Shankar, der Tochter von Sitar-Legende Ravi Shankar, vor.

Die "matinee" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at