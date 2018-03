Möglichkeiten und Instrumente der Online-Kommunikation richtig nutzen / Grundlagenseminar zur Online-PR im November in Hamburg

Wie man neben klassischer PR die Corporate Website, Internet-Newsletter und soziale Netzwerke sinnvoll für die eigene Öffentlichkeitsarbeit nutzt, vermittelt Kommunikationsberater Kai Heddergott am 7. und 8. November 2013 in Hamburg. Der zweitägige Media Workshop "Grundlagen der Online-PR - Erfolgreiche Online-Kommunikation" richtet sich an Volontäre, PR-Mitarbeiter und Pressesprecher, die sich die wichtigsten Instrumente der Online-PR aneignen möchten.

Die Teilnehmer erfahren, wie eine gute Unternehmens-Webseite aufgebaut ist und Pressearbeit professionell über das Internet funktioniert. "Ich trainiere mit ihnen, wie sie Botschaften und Inhalte online für die verschiedenen Zielgruppen aufbereiten und zur Verfügung stellen", sagt der Referent über ein weiteres Lernziel. Auch die Grundlagen zum Web 2.0 sowie die Chancen und Risiken des Einsatzes von sozialen Netzwerken in der PR werden vermittelt.

Terminankündigung: "Grundlagen der Online-PR - Erfolgreiche Online-Kommunikation" am 7./8. November 2013 in Hamburg

www.media-workshop.de/pm/1881

Über den Referenten:

Kai Heddergott ist selbstständiger Kommunikationsberater und seit 1995 als Autor und Dozent zu den Themen Online-Kommunikation und Multimedia tätig. Er berät seine Kunden bei der Konzeption und der Realisierung von internen und externen Kommunikationsmaßnahmen sowie beim Einsatz zeitgemäßer Off- und Online-Medien. In seiner Tätigkeit als Projektleiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim MMB Institut für Medien- und Kompetenzforschung in Essen war er viele Jahre als Mitglied in der Jury und Nominierungskommission des Grimme Online Award tätig.

Über das Fortbildungsangebot der Media Workshops:

Die Media Workshops sind ein zertifizierter Bildungsanbieter mit einem praxisnahen Weiterbildungsprogramm von rund 60 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Seit 2001 haben über 13.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte an den Seminaren teilgenommen. Die Zertifizierung besteht seit September 2012 und erfolgte durch Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels.

Das Seminarprogramm 2013/2014 der MW Media Workshop GmbH ist online auf der Webseite, als PDF zum Download und auf Anfrage per Post als Print-Broschüre erhältlich.

www.media-workshop.de/?pm

http://www.media-workshop.de/kontakt/?type=program#form

http://media-workshop.de/pdf/mw_programm_2013_2014.pdf

MW Media Workshop GmbH

Seminare // Trainings // Coachings

Stephanie Langeloh

Telefon: +49 40-2263 5998

team @ media-workshop.de