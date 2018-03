EarlySense stellt neue Website vor, die beachtliches Unternehmenswachstum und beeindruckende Erfolge widerspiegelt

Waltham, Massachusetts (ots/PRNewswire) - EarlySense plant in dieser dynamischen Phase, auf neun Konferenzen in den

USA und in Europa auszustellen

EarlySense, marktführend in Proactive Patient Care Solutions(TM) (Proaktive Lösungen zur Patienten-Pflege), kündigte heute an, dass seine neue Website ( http://www.earlysense.com) jetzt aktiv ist. Der Start dieser neuen Website geschieht gleichzeitig mit einem bedeutenden Wendepunkt in der Unternehmensentwicklung. Sowie EarlySense weiterhin den Pflegestandard in Krankenhäusern weltweit definiert, erhält nun auch die Website zusätzliche Bedeutung.

"EarlySense ist zu einem internationalen Betrieb mit starker Präsenz in den USA, Europa und Asien angewachsen. Unsere neue Rolle hat uns inspiriert, eine frische, informative und benutzerfreundliche Website zu entwerfen, die eindeutig die starke Führungsrolle des Unternehmens auf dem Sektor der Patientensicherheit aufzeigt", sagte Ms. Yfat Scialom, VP of International Sales and Marketing bei EarlySense.

Ms. Scialom fügte hinzu: "EarlySense hat im letzten Jahr viele Erfolge errungen in Bezug auf Partnerschaften, Installationen, Weiterentwicklung in der Technologie und IP-Stärke (Geistiges Eigentum). Es gibt auch mehr klinischen Nachweis, dass die EarlySense Systemdaten, medizinisches Personal dazu befähigen, frühe Warnzeichen für eine Verschlechterung des Patientenzustands zu entdecken, Druckgeschwüre und Stürze zu reduzieren und die Sicherheit der Patienten zu verbessern. Die umfassende Lösung von EarlySense ist auf gutem Wege, der Pflegestandard in Krankenhäusern weltweit zu werden. Details zu allen diesen Errungenschaften und Weiteres finden Sie gut dokumentiert auf der neuen Website. Wir sind alle begeistert und werden weiterhin hart daran arbeiten, die weltweite Bewegung in medizinischen Institutionen zu unterstützen, um die Patientensicherheit und Ergebnisse zu verbessern. Wir wollen unseren Kunden einen guten Service bieten, und ein Name sein, dem Patienten und Personal vertrauen können."

EarlySense wird sein umfassendes, berührungsloses Dauerüberwachungssystem für Patienten im Herbst auf verschiedenen Veranstaltungen in den USA und Europa vorführen. Das Unternehmen lädt Konferenzteilnehmer ein, bei seinem Stand für eine Vorführung und ein Informationsgespräch vorbeizuschauen. Es wird auf den folgenden bekannten Konferenzen vertreten sein:

- National Magnet Conference (ANCC), 2. bis 4. Oktober 2013, Orange County Convention Center, Orlando, FL

- International Society for Quality in Healthcare (ISQua), 13. bis 16. Oktober 2013, Edinburgh's International Conference Center, Vereinigtes Königreich, (Stand 18)

Anmerkung: Die Experten für Patientensicherheit Dr. Sarah Patricia Slight und Dr. Eyal Zimlichman werden über das Thema ECONOMIC EVALUATION OF IMPLEMENTING A CONTINUOUS MONITORING SYSTEM IN A MEDICAL---SURGICAL UNIT (DER WIRTSCHAFTLICHE WERT DER INSTALLIERUNG EINES DAUERÜBERWACHUNGSSYSTEMS AUF EINER CHIRURGISCHEN STATION) am Dienstag, 15. Oktober 2013, von 10:45 bis 12:15, im Harris Room im ersten Stock referieren.

- American College of Emergency Physicians (InnovatED at ACEP), 14. bis 16. Oktober 2013, Seattle, WA

- PFLEGE + HOMECARE LEIPZIG, 15. bis 17. Oktober 2013, Ausstellungszentrum in Leipzig, Deutschland, (Halle 2, Stand A48)

Anmerkung: EarlySense gibt eine 30-minütige Sondervorführung mit dem Titel: CONTACT-FREE MONITORING, MAINTAINS AND SUPPORTS THE INCREASE OF PATIENT SAFETY (BERÜHRUNGSLOSE ÜBERWACHUNG BEWAHRT UND UNTERSTÜTZT DIE VERBESSERUNG DER PATIENTENSICHERHEIT) am 15. Oktober 2013, von 13:30 bis 14:00, in der Ausstellerhalle, Standnummer D36.

- LeadingAge Annual Meeting & Expo, 27. bis 30. Oktober 2013, Dallas Convention Center, Dallas, TX, (Stand 3526)

- Collaborative Alliance for Nursing Outcomes (CALNOC), 28. bis 30. Oktober 2013, Renaissance Seattle Hotel, Seattle, WA

- Medica, 20. bis 23. November 2013, Fair Centre Messeplatz, Düsseldorf, Deutschland, (Halle 16, Stand G-40)

- Israeli Society for Quality in HealthCare, 20. November 2013, David Intercontinental Hotel in Tel Aviv, Israel

Anmerkung: Ärzte für Rehabilitationsmedizin werden am 20. November 2013 um 11:10 über das berührungslose Patientenüberwachungssystem als Gerät zur Qualitätsverbesserung der Altenpflege referieren.

- European Association of Hospital Managers (EAHM), 28. bis 30. November 2013, New Conference Centre in Luxemburg-Kirchberg, Luxemburg, (Stand A6)

Über EarlySense

EarlySense hat eine neue Technologie auf den Markt gebracht, die entwickelt wurde, um proaktive Patientenpflege voranzubringen und Ärzten zu ermöglichen, bessere Resultate für ihre Patienten zu erzielen. Das EarlySense System hilft, eventuelle ungünstige Vorfälle durch Früherkennung zu identifizieren und zu verhindern. Dies geschieht durch Messen der Bewegungen und einen Alarm bei Verlassen des Bettes. So werden Stürze und Druckgeschwüre reduziert. Es überwacht Herz- und Atemfrequenz, um eventuell eine Verschlechterung des Patientenzustands zu erkennen. Das EarlySense System, das Aushängeschild des Unternehmens, ist ein berührungsloses Dauerüberwachungssystem zur Patientensicherheit. Es überwacht und zeichnet die Vitalparameter und Bewegungen eines Patienten auf. Dies geschieht durch einen Sensor, der unter die Matratze oder ein Stuhlkissen gelegt wird. Es gibt keine Kabel oder Manschetten, um den Patienten anzuschliessen. Er hat völlige Bewegungsfreiheit und ist nicht durch irgendwelche lästigen Anhängsel beeinträchtigt. Das System wurde zur Überwachung von Patienten auf chirurgischen Abteilungen entwickelt, die normalerweise vom Pflegepersonal alle vier Stunden überprüft werden. Das System wird zur Zeit in Krankenhäusern und Rehabilitationszentren in den USA und Europa eingesetzt. Es ist auch gewerblich in Kanada erhältlich. Krankenhausverwalter berichten, dass Patienten, ihre Familien und das Personal sich wohler fühlen, wenn das System verwendet wird. EarlySense Inc. hat seinen Hauptsitz in Waltham, MA.

Besuchen Sie uns auf http://www.earlysense.com. Pressekontakt: Marjie Hadad International Media Liaison Marjie.hadad@earlysense.com +1-617-939-9514