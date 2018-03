FMA-Bericht zum 2. Quartal der österreichischen Pensionskassen:

Durchschnittliches Veranlagungsergebnis aller Pensionskassen -1,3%, verwaltetes Vermögen Euro 16,5 Mrd. (-1,2%)

Wien (OTS) - Das von den österreichischen Pensionskassen verwaltete Vermögen betrug zum Ende des 2. Quartals 2013 Euro 16,5 Mrd. und sank somit im Vergleich zum Vorquartal um 1,2%. Das im Rahmen der betrieblichen Kollektivversicherung von in Österreich zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsunternehmen verwaltete Vermögen stieg im gleichen Zeitraum um 1,4% auf Euro 619,3 Mio. In ihrer Vermögensveranlagung erzielten alle Pensionskassen zusammen im 2. Quartal ein durchschnittliches Veranlagungsergebnis von -1,3%. In den ersten beiden Quartalen zusammen ergibt das eine Performance von 0,9%. Im Durchschnitt der vergangenen drei Jahre betrug die Performance per anno 3,3%, für fünf Jahre betrug diese 2,4% und für zehn Jahre 3,6% per anno. Dies geht aus dem heute von der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) veröffentlichten Bericht über das 2. Quartal der österreichischen Pensionskassen hervor.

Die Zahl der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten stieg im Vergleich zum Vorquartal leicht an: Im 2. Quartal wurden rund 829.000 Personen im Pensionskassensystem geführt, das entspricht einer Veränderung zum Vorquartal von 0,2%. Davon bezogen 78.000 Personen (9,4%) eine Pensionsleistung aus dieser Form der betrieblichen Altersvorsorge.

Den größten Anteil am Portfolio hatten im 2. Quartal 2013 Schuldverschreibungen mit 46,5% des Gesamtvermögens. Aktien hatten einen Anteil von 28,3% und Guthaben bei Kreditinstituten hatten einen Anteil von 15,2%. Der Rest entfiel auf Immobilien, Darlehen und Kredite sowie sonstige Vermögenswerte. Das Vermögen war nach Währungsabsicherungsgeschäften zu rund 18,5% in ausländischer Währung veranlagt. Das Vermögen der Pensionskassen wurde zu 93,9% und damit fast zur Gänze indirekt über Investmentfonds gehalten.

