Tag der seelischen Gesundheit - SP-Ramskogler: Gleichstellung von physischer mit psychischer Gesundheit

SPÖ (OTS/Wien-Klub) - Anlässlich des heutigen Tages der seelischen Gesundheit fordert die Wiener SPÖ-Gemeinde- und Landtagsabgeordnete, Sonja Ramskogler, eine Entstigmatisierung des Themas "Psychische Gesundheit". Noch immer sind Alkoholerkrankungen und Depressionen, Erkrankungen über die man erst in einem fortgeschrittenen Stadium spricht und sich Hilfe sucht! Durch den zunehmenden Druck am Arbeitsmarkt - bei drohendem Jobverlust oder akuter Arbeitslosigkeit - sind jedoch mehr und mehr Menschen betroffen."

Dieses Problem kleinzureden helfe aber wenig: "Mentale Gesundheit wird vielfach unterschätzt und ist dementsprechend unterdotiert, aber von mehr seelischer Gesundheit profitieren wir naturgemäß alle:

Investitionen in die mentale Gesundheit bringen motiviertere ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen, eine günstigere Krankenstandsstatistik, ein ausgeglicheneres Budget durch weniger Frühpensionierungen und höhere Lebensqualität", betont Ramskogler.

"Viele schwere - physische - Erkrankungen sind außerdem erwiesenermaßen Folgeerscheinungen einer Nichtbeachtung von psychischen Symptomen und Störungen. Abgesehen davon, dass sich die Krankenkassen so viel Geld ersparen könnten, könnten wir durch vermehrte Investitionen in dem Bereich auch vielen Menschen viel unnötiges Leid ersparen. Die Gesundheitspolitik der Zukunft muss daher noch mehr in die Gleichstellung von physischer und psychischer Gesundheit investieren. Das Ziel ist in Präventive Maßnahmen zu investieren, damit Menschen erst gar nicht psychisch krank werden!", appellierte die sozialdemokratische Gemeinderätin abschließend.

