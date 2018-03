Kunst für das TierQuarTier Wien

Ausstellung der Austria limited Edition "Underwater Dogs" Fotografien des Kult-Tier-Fotografen Seth Casteel

Wien (OTS) - Die legendären "Underwater Dogs" Fotografien des Künstlers Seth Casteel gibt es vom 11.Oktober bis einschließlich 9.November 2013 in der Kunst-Galerie St.Art, 1070 Wien, Zollergasse 6 zu bewundern.

Die Ausstellung wurde von Schauspielerin Margot Vuga ins Leben gerufen, die einen Teilerlös der verkauften Bilder dem Tierheim "TierQuarTier Wien" spendet. "Tierschutz liegt mir persönlich sehr am Herzen und ich möchte mit meiner Aktion vor allem Kunst- und Kulturinteressierte dazu motivieren, ein ganz tolles Projekt zu unterstützen", so Vuga. Günther Havranek, Vorsitzender der Wiener Tierschutzstiftung ist von so viel Engagement für notleidende Tiere gerührt: "Künstler, die sich für den Tierschutz stark machen übernehmen Verantwortung und beweisen wahre menschliche Größe!"

Seit dem 29.August 2013 entsteht das TierQuarTier -Europas modernstes Tierschutz-Kompetenz-Zentrum- in Wien 22 in dem ab 2015 entlaufene und herrenlose Tiere bestens versorgt und so rasch als möglich wieder an TierfreundInnen vergeben werden sollen.

Nähere Informationen unter www.tierquartier.at

Ausstellung der Austria Limited Edition "Underwater Dogs"-Fotografien des amerikanischen Künstlers Seth Casteel Ausstellung ab 11.Oktober bis einschließlich 9.November 2013 Montag bis Samstag: 16:00-02:00/ Feiertag: 18:00-24:00/ Sonntag: Ruhetag Datum: 11.10.-9.11.2013 jeweils 18:00-02:00 Uhr Ort: Kunst-Galerie St.Art http://www.st-art.at/ Zollergasse 6, 1070 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Tierschutz gemeinnützige Privatstiftung

Stephanie Fasching

Tel.: 01 716 05 800

office @ tierschutzstiftung.at

www.tierschutzstiftung.at