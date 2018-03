Digital Business Excellence / Themenservice des Schäffer-Poeschel Verlags

Stuttgart (ots) - Strategien und Erfolgsfaktoren im E-Business

Der digitale Wandel verändert viele Branchen von Grund auf. Der Veränderungsdruck auf Unternehmen ist enorm.

Digital Natives, Web 2.0, Prosumer, Freemium-Modelle, Electronic Procurement, Mobile Shopping und Mobile Payment - das sind nur einige Schlagwörter, die stellvertretend die Breite dieses Wandels veranschaulichen sollen.

Doch wie Unternehmen den digitalen Wandel erfolgreich bewältigen, wie in einer zunehmend digitalen und mobilen Welt Geld verdient werden kann - darüber gehen die Erfahrungen und Meinungen weit auseinander. Gerade in traditionellen Unternehmen ist die Frustration über den mäßigen oder ausbleibenden Erfolg bisheriger "E-Aktivitäten" mittlerweile groß; gleichzeitig steigt die Komplexität weiter an, der Veränderungsdruck wächst weiter, ohne dass klare Lösungswege zu sehen sind.

An diesem Punkt setzt das Buch an. Der Autor zeigt, wie erfolgreiche E-Business-Strategien in systematischer Art und Weise entwickelt und umgesetzt werden. Er beleuchtet, worin die Erfolgsfaktoren eines erfolgreichen E-Business liegen und stellt die neun Bausteine vor, mit denen Unternehmen die enormen Potenziale des E-Business erschließen können: Vom richtigen digitalen Geschäftsmodell über ein professionelles Online-Marketing bis hin zur zukunftsorientierten IT-Strategie. Der Autor stützt sich dabei auf aktuelle wissenschaftliche Studien, eigene Erhebungen sowie auf Case Studies erfolgreicher Unternehmen wie mymuesli.com, Google, Audi, XING und Immobilienscout 24.

Fazit: Das Werk gibt Antworten auf die entscheidenden Fragen, wie digitale Spitzenleistungen möglich sowie Risiken und Stolpersteine in der Praxis vermieden werden.

Durch die hohe Aktualität der eingearbeiteten empirischen Studien werden auch eine Selbsteinschätzung und die Beantwortung der Frage "Wo stehen wir mit unseren E-Business-Bemühungen im Vergleich zu Wettbewerbern?" möglich.

Ralf E. Strauß, Digital Business Excellence - Strategien und Erfolgsfaktoren im E-Business ca. 350 S., gebunden, Preis: EUR 49,95 inkl. Mwst. Erscheint am: 15.10.2013, ISBN: 978-3-7910-3291-7

