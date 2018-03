ASFINAG: Autobahnmeistereien für Schneefälle in der Nacht auf Freitag in Einsatzbereitschaft

Schneefall bis 1.000 Meter prognostiziert - ASFINAG-Tipps für Autofahrer für eine sichere Fahrt

Salzburg, Innsbruck (OTS) - Für die vorausgesagten Schneefälle in der Nacht auf Freitag ist die ASFINAG gerüstet -Mannschaften und Winterdienstgeräte wurden vorbereitet und stehen für Einsätze bereit. Die Wetterprognosen zeigen Schneefälle teilweise bis 1.000 Meter an. Das bedeutet vor allem für die höher gelegenen Autobahnmeistereien, Einsatzbereitschaften zu aktivieren und die Pflüge und Streufahrzeuge für den Einsatz fit zu machen. Die Autobahnmeistereien St. Michael und Flachau (Salzburg) sowie Plon und St. Jakob (Tirol) haben deswegen alle notwendigen Vorbereitungen bereits getroffen. Die ASFINAG appelliert an die Autofahrer, höchstmögliche Vorsicht bei der Fahrt über die A 10 Tauern Autobahn, die A 13 Brenner Autobahn und die S 16 Arlberg Schnellstraße walten zu lassen. Denn: die gesetzliche Winterreifenpflicht beginnt erst mit 1. November 2013.

Sowohl die Tauern als auch die Brenner Autobahn verlaufen am höchsten Punkt auf einer Seehöhe von 1.300 Metern. Auch die S 16 Arlberg Schnellstraße gilt als alpine Straße - für all diese Strecken gilt höchste Vorsicht, wenn es in der Nacht auf Freitag zu Schneefällen bis 1.000 Metern kommen wird. Die ASFINAG rät:

Geschwindigkeit an die Fahrbahnverhältnisse anpassen, auf ausreichend Abstand achten, höchste Konzentration beim Fahren und auf entsprechende Winterausrüstung der Fahrzeuge achten (wie etwa das Mitführen von Schneeketten).

In den Autobahnmeistereien herrscht bereits reger Betrieb: Pflüge und Streufahrzeuge sind auf die Schneefälle und damit für Einsätze im Winterdienst bereits vorbereitet.

