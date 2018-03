Mückstein: Neue Regierung muss Missstände bei Versorgung von psychisch Kranken beseitigen

SPÖ-ÖVP-Blockadepolitik macht die Seele der ÖsterreichInnen zum Sorgenkind

Wien (OTS) - Anlässlich des Welttages der seelischen Gesundheit am 10.Oktober machen die Grünen auf die Situation von psychisch kranken Menschen in Österreich aufmerksam.

"Psychische Störungen sind gemessen an ihrer Häufigkeit sowie ihrem Anteil an der Belastung durch Krankheit und Behinderung eine der größten Herausforderungen für das Gesundheitswesen in Österreich und in der gesamten Europäischen Union", sagt die neu gewählte Abgeordnete der Grünen, Eva Mückstein. Nach Schätzungen sind mehr als ein Drittel der Bevölkerung jedes Jahr von psychischen Störungen, hauptsächlich Depressionen und Angstzuständen, betroffen.

Österreich ist beim Mental Health Index der OECD gemeinsam mit Italien aufgrund der zweithöchsten Suizidrate und einer unterdurchschnittlichen Anzahl an gesunden Lebensjahren das Schlusslicht der Vergleichsländer (Norwegen, Dänemark, Deutschland, Schweden, Finnland, Österreich, Italien), beim OECD-Ranking "Gesundheit und Risikoverhalten von Kindern und Jugendlichen" belegt Österreich sogar den letzten Platz. "Österreich weist im Vergleich zu den anderen Ländern zersplitterte und zentralisierte Strukturen auf. Sowohl fachärztliche als auch psychotherapeutische Behandlungsangebote hinken dem Bedarf weit hinterher", kritisiert Mückstein.

Das größte Defizit besteht fraglos bei der kassenfinanzierten Psychotherapie. Kassenpsychotherapie ist in Österreich systemwidrig rationiert und deckt nicht einmal zehn Prozent des aktuellen Bedarfs von etwa 400.000 benötigten Psychotherapieplätzen ab. Zur Verbesserung der psychischen Gesundheit der ÖsterreicherInnen ist daher dringend eine Vertragsregelung für psychotherapeutische Behandlung auf Kassenkosten vorzusehen. Das Recht auf kassenfinanzierte Psychotherapie bei krankheitswertigen Störungen steht seit 1992 jedem Versicherten zu, wird von den Krankenkassen aber nach wie vor verweigert.

"Das größte Hindernis für eine effiziente, integrierte Versorgung bei psychisch kranken Menschen ist die Weigerung von SPÖ und ÖVP, die kassenfinanzierte Psychotherapie umzusetzen. Von einer neuen Regierung - in welcher Konstellation auch immer - ist deshalb die sofortige Aufhebung dieses Missstandes gefordert", meint Mückstein.

