Terminaviso: 23. OeAD-Hochschultagung von 17. bis 18. Oktober 2013 in Salzburg

Wien (OTS) - Die OeAD-GmbH lädt zur jährlichen Hochschultagung an der Universität Salzburg. Die Tagung widmet sich dem Thema Internationalisierung. Diese betrifft sowohl Lehre und Forschung an Hochschulen als auch sämtliche Bereiche der Organisation und des Managements. Auch in den Leistungsvereinbarungen der österreichischen Universitäten stehen Fragen der Internationalisierung und deren Umsetzung ganz oben auf der Agenda. So werden grenzüberschreitende Studiengänge und transnationale Studienangebote etabliert und es gibt ein verstärktes Angebot an englischsprachigen Lehrveranstaltungen.

Die Services des OeAD für die Hochschuleinrichtungen passen sich diesen Rahmenbedingungen an. Welche Programme und Instrumente die Hochschulen bei der Umsetzung ihrer Internationalisierungsstrategien konkret unterstützten steht daher im Zentrum derOeAD-Hochschultagung 2013. Wir laden die Vertreter/innen der Presse herzlich ein, an dieser Veranstaltung teilzunehmen.

Details zum Programm finden Sie hier: http://www.oead.at/oho-tagung

Datum: 17.-18. Oktober 2013

Ort: Universität Salzburg, Unipark Nonntal Erzabt-Klotz-Straße 1, 5020 Salzburg

Österreichische Austauschdienst-GmbH

KIM - Kommunikation | Information | Marketing

Mag.a Rita Michlits

Tel.: +43 1 53408-261, E-Mail: rita.michlits @ oead.at

Web: www.oead.at