SP-Kaufmann/Schuster/Baxant/Husty: Für eine echte Fußgängerzone Mariahilfer Straße - ohne Bus und Rad

Wien (OTS/SPW-K) - "Wir wollen in der Mariahilfer Straße eine echte Fußgängerzone ohne Bus und Rad", so die SP-Bezirksvorsteherin von Mariahilf, Renate Kaufmann, der erste Vorsitzende des Gemeinderats, Godwin Schuster, der SP-Gemeinderat Peko Baxant sowie der stellvertretende Bezirksvorsteher von Neubau, Rainer Husty, "am besten zwischen Andreasgasse und Stiftgasse."

"Außerdem soll es für den Straßenverkehr möglich sein, die Mariahilfer Straße wieder an zwei Stellen zu überqueren. Dazu sollen die folgenden Querungsmöglichkeiten der Mariahilfer Straße noch einmal geprüft werden: Stumpergasse/Kaiserstraße sowie Windmühlgasse/Theobaldgasse zur Karl-Schweighofer-Gasse bzw. über die Mariahilfer Straße bis zur 2er Linie." Falls sich herausstellen sollte, dass diese beiden Querungsmöglichkeiten nicht ausreichen, dann soll auch noch eine Querung über die Schottenfeldgasse/Webgasse geprüft werden.

"Das bedeutet im Besonderen, dass die Begegnungszone zwischen Kirchengasse und 2er Linie entbehrlich ist. Eine echte Fußgängerzone kann zwischen der Kirchengasse und der Stiftgasse eingerichtet werden. Zwischen der Stiftgasse und der 2er Linie soll die Mariahilfer Straße wieder im Gegenverkehr befahrbar werden", so die SPÖ-PolitikerInnen. Die Begegnungszone zwischen Kaiserstraße und Andreasgasse soll - ähnlich wie bei Wohnstraßen schon seit vielen Jahren bewährt - deutlicher gekennzeichnet werden.

Die "grundsätzlich bewährte" Linienführung des Autobusses 13A sei durch den einer Fußgängerzone ähnlichen Bereich zwischen Amerlingstraße und Kirchengasse schwer beeinträchtigt: "Um einen sicheren Betrieb auch bei Schlechtwetter zu garantieren, müsste in diesem Bereich der Zustand wie vor dem Probetrieb wiederhergestellt werden, sonst müsste die Buslinie in beide Richtungen über die Neubaugasse geführt werden. Die Konzession dafür ist im zuständigen Ressort (Geschäftsgruppe Stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz, Energie und BürgerInnenbeteiligung, Magistratsabteilung 65) zu erteilen."

"Die Sozialdemokratische Fraktion steht dahinter, dass einerseits der Bus 13A ungestört fahren kann und andererseits das gemeinsame rot-grüne Projekt einer Fußgängerzone in der Mariahilfer Straße umgesetzt wird", so Kaufmann, Schuster, Baxant und Husty abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Mag.a Carina Gröller, BA

Pressesprecherin

Tel.: (01) 4000-81 922, Mobil: +43 676 8118 81 922

carina.groeller @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at