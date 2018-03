Demographie-Check für die Region Bucklige Welt gestartet

Bohuslav: Die demographische Entwicklung bringt Herausforderungen mit sich

St. Pölten (OTS/NLK) - Bis Ende April 2014 wird von zwei externen Beratungsunternehmen in einer Arbeitsgemeinschaft für die Region Bucklige Welt - Wechselland ein Demographie-Check durchgeführt. Das Land Niederösterreich hat kürzlich eine Unterstützung für dieses Vorhaben aus Mitteln der ecoplus Regionalförderung mit Einbindung von EU-Kofinanzierungsmitteln (LEADER) auf Initiative von Landesrätin Dr. Petra Bohuslav beschlossen. Die Projektkosten belaufen sich auf insgesamt 29.585 Euro.

"Prognosen für die demographischen Entwicklungen in Niederösterreich bringen Herausforderungen für die regionalen Wirtschaftsangebote, Versorgungsangebote und Freizeitangebote mit sich. Deshalb werden seitens der Wirtschaftsagentur ecoplus Demographie-Checks in den einzelnen Regionen Niederösterreichs umgesetzt", so Wirtschafts- und Tourismus-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav.

Inhaltlich widmet sich das Konzept den offenen Fragen bezüglich des künftigen Arbeitsmarktes, der regionalen Wertschöpfungssituation sowie der Auslastung vorhandener Tourismus- und Freizeitangebote. Mit der Ausführung wurde vom Projektträger LAG Bucklige Welt -Wechselland die con.os tourismus.consulting gmbh und die mecca consulting beauftragt. Bereits im Jahr 2010 erstellte Professor Dr. Rainer Münz eine Zukunftsstudie für die Region Bucklige Welt -Wechselland. Diese intensiven Vorarbeiten bilden nunmehr die Basis für die weiteren Maßnahmenvorschläge im Bereich Wirtschaft und Tourismus.

"Im Jahr 2012 startete ecoplus eine Förderschiene zur Erstellung von regionalen Demographie-Checks. Die erarbeiteten Ergebnisse dienen teilweise auch zur Vorbereitung kommender Förderperioden und können zugleich in neue LEADER-Entwicklungsstrategien einfließen", sagt dazu ecoplus Geschäftsführer Mag. Helmut Miernicki.

Der Demographie-Check für die Region Bucklige Welt - Wechselland zählt zur Förderschiene des LEADER-Programms. Dabei wurden die Förderkriterien in enger Abstimmung mit den Abteilungen Raumordnung und Regionalpolitik sowie Landwirtschaftsförderung beim Amt der NÖ Landesregierung erstellt.

Nähere Informationen: Büro LR Bohuslav, Mag. Lukas Reutterer, Telefon 02742/9005-12026, e-mail lukas.reutterer @ noel.gv.at, bzw. Wirtschaftsagentur ecoplus, Mag. Gregor Lohfink, Telefon 02742/9000-19616, e-mail g.lohfink @ ecoplus.at, www.ecoplus.at.

