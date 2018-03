Tag der psychischen Gesundheit am 10. 10.: Wenn uns die Psyche die Rote Karte zeigt

AKNÖ warnt vor Arbeitsverdichtung, Kündigung im Krankenstand und Altersarbeitslosigkeit

Wien (OTS/AKNÖ) - Psychische Erkrankungen sind weiter auf dem Vormarsch. Als Ursache für Berufsunfähigkeits- und Invaliditätspension haben sie alle anderen Krankheitsbilder hinter sich gelassen. Aus Anlass des Tages der psychischen Gesundheit am 10. Oktober ruft AKNÖ-Vizepräsidentin Brigitte Adler daher zu besserer Gesundheitsförderung und Prävention für alle, besonders ältere MitarbeiterInnen am Arbeitsplatz auf.

Die 50+-Generation ist die am raschesten wachsende Gruppe unter den Beschäftigten. Diese Gruppe ist nicht nur von der zügigen Anhebung des regulären Pensionsantrittsalters am meisten betroffen, die älteren ArbeitnehmerInnen haben auch mit Arbeitsverdichtung, dem Zwang zu ständiger Freundlichkeit in den Dienstleistungsberufen und im Falle von Kündigung mit geringen Chancen auf Rückkehr in den Arbeitsmarkt zu kämpfen.

Die drei Sargnägel der psychischen Gesundheit

AKNÖ-Gesundheitsexperte Dr. Bernhard Rupp, MBA: "Die drei Sargnägel für die psychische Gesundheit sind 12-Stunden-Arbeitstage ohne genügend Erholungsphasen, Kündigungen im Krankenstand und soziale Verunsicherung bei Verlust des Arbeitsplatzes."

Betriebliche Gesundheitsförderung ein Gebot der Stunde

"Warten, bis die MitarbeiterInnen ausgebrannt sind, ist unverantwortlich", mahnt Bernhard Rupp zu einem massiven Ausbau der betrieblichen Gesundheitsförderung und Prävention. "Wenn die Psyche dem Körper die Rote Karte zeigt, ist es zu spät", so der Gesundheitsexperte. Ältere ArbeitnehmerInnen aber wollen am Spielfeld bleiben, das zeigen alle Untersuchungen. Wer es bis zum Regelpensionsalter geschafft hat, bleibt oft sogar noch länger im Beruf. "Die Bundesregierung ist aufgerufen, der Gesundheitsprävention mehr Augenmerk zu schenken und auf den geleisteten Vorarbeiten der Gesundheitsreform aufzubauen", so AKNÖ-Vizepräsidentin Brigitte Adler abschließend.

