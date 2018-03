Sensationsdeal für Cashpoint-Gruppe

Cashpoint wird Sponsor der deutschen Eishockey-Liga

Wien (OTS) - Ein sensationeller Coup ist dem aus Österreich stammenden Wettspielanbieter Cashpoint jetzt in Deutschland gelungen. Die Cashpoint-Gruppe, die zum deutschen Gauselmann-Konzern gehört, ihr Headquarter jedoch im niederösterreichischen Gerasdorf hat, ist neuer Hauptsponsor der deutschen Eishockey-Liga (DEL). Sämtliche Trikots und Merchandising-Artikel der 14 Mannschaften sowie zahlreiche TV-aktive Werbeformen wie die Kickleisten in der deutschen Eishockeyliga werden das Cashpoint-Logo tragen. Cashpoint geht damit eine langfristig angelegte Verbindung ein, mit der auch ein außerordentlich hoher Werbewert für das Sportwetten- und Entertainment-Unternehmen verbunden ist. Immerhin besuchen mehr als 2,5 Millionen Zuseher jährlich die Arenen der Deutschen Eishockey Liga. Dazu kommen Millionen TV-Seher und Teilnehmer an den Internet-Konferenzschaltungen auf denen die DEL ebenfalls übertragen wird.

Förderer und Partner des Sports

"Die DEL ist eine der attraktivsten Eishockey-Ligen der Welt mit fantastischen Teams, Spielern und Fans", freut sich Cashpoint-CEO Michael Wondra. "Cashpoint ist nun ein Teil davon, das ist für mich einfach auch ein tolles Gefühl."

Cashpoint ist mit dem neuen Werbepartner "DEL" flächendeckend in ganz Deutschland vertreten, sagt Wondra und verweist auch auf unternehmenspolitische Hintergründe des Engagements: "Wir sehen uns als verantwortungsvoller Förderer und Partner des Sports und seiner vielen Facetten. Zugleich ist es für uns eine fantastische Gelegenheit, uns vor dem Hintergrund der Neuregulierung des deutschen Sportwettmarktes in den reichweitenstarken Sportarten nachhaltig zu positionieren". Als international tätiger Anbieter mit starkem Österreich-Bezug ist der Cashpoint-CEO besonders stolz auf den jetzt noch größeren Auftritt der Cashpoint-Gruppe im Nachbarland.

Altach, Wolfsburg, Eishockey-Liga

In Österreich ist Cashpoint bereits seit Jahren Hauptsponsor des CASHPOINT SCR Altach in der Ersten Liga, in Deutschland ist Cashpoint Exklusiv-Partner von Hertha BSC sowie des Bundesliga-Klubs VfL Wolfsburg. Dank dieser Sponsor-Verträge wird Cashpoint nun noch mehr im Rampenlicht der deutschen Sport-Öffentlichkeit stehen.

International erfolgreicher Anbieter von Sportwetten

Die Cashpoint Sportwetten- und Entertainment-Gruppe wurde 1996 gegründet und ist auf die Entwicklung und den Betrieb von technischen Systemen für die Sportwettindustrie spezialisiert. CPIT ist Technologie-Entwickler und Wettanbieter zugleich. Als voll integrierter Anbieter entwickelt und betreibt CPIT alle für den Betrieb eines Sportwettgeschäftes benötigten (Software-) Lösungen. Dazu zählen technische Systeme für den Betrieb von Sportwettangeboten im Internet und auf mobilen Applikationen sowie für den stationären Vertriebsweg über Wettbüros, Wettvermittlungsstellen oder Shop-in-Shop-Lösungen. Alle CPIT-Produkte entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und gewährleisten den Schutz der verarbeiteten Daten.

Über ihre Tochtergesellschaft Cashpoint Malta Ltd bietet die Cashpoint-Unternehmensgruppe Sportwetten in Österreich, Dänemark, Belgien, Deutschland und Malta an und ist ausschließlich als Veranstalter von Sportwetten tätig. Die Cashpoint Sportsbetting Ltd. ist auf dem Wettmarkt im Vereinten Königreich sowohl online als auch stationär tätig. Die Cashpoint.de GmbH verfügt zudem über eine Buchmachererlaubnis zum Abschluss von Wetten bei Pferderennen. Innerhalb der letzten sechzehn Jahre hat sich Cashpoint mit mehr als 500 Wettbüros, mit der Internetplattform www.cashpoint.com und mit mehr als 5.000 Selbstbedingungs-Terminals als einer der führenden Anbieter am internationalen Sportwetten-Markt etabliert.

Cashpoint setzt beim Sportsponsoring auf langfristige Kooperationen und auf Nachhaltigkeit. CEO Michael Wondra ist sich auch der sozialen Verantwortung bewusst, die die Verbindung von Sport und Sportwetten mit sich bringt: " Wir haben bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass wir diese Verantwortung erfolgreich wahrnehmen. Als Sportwetten-Anbieter betrachten wir uns als verlässlicher und zukunftsorientierter Partner des Sports."

