Termine am 9. Oktober in der "Rathauskorrespondenz"

10.00 Uhr, Medientermin: "Eröffnung des neuen Ambulatoriums der VKKJ in Liesing" mit StRin Wehsely, Ingrid Reischl, Obfrau der WGKK und BV Bischof (23., Breitenfurter Straße 372A) 11.00 Uhr, Medien- und Fototermin: "Eröffnung des Studierendenheims base11 mit Schwerpunkt Kunst und Musik" durch Vbgmin Brauner (base11, 11., Medwedweg 3) 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich an Norbert Blecha sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Dr. Harald Sicheritz durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 18.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: 22. ernst mach forum. wissenschaft im dialog: "Was wäre, wenn wir ewig lebten? Visionen, Versprechungen und Einwände" mit Jutta Gampe, Pidder Jansen-Dürr, Andreas Motel-Klingebiel, Stefan Lorenz Sorgner (Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1., Sonnenfelsgasse 19, Theatersaal)

