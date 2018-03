UNIQA setzt den Bezugs- und Angebotspreis mit 8,00 Euro pro Aktie fest

Wien (OTS) -

Erfolgreiche Platzierung zu einem Bruttoerlös von 757 Millionen Euro

Insgesamt 94.752.100 Aktien (inklusive Mehrzuteilungsaktien) bei Investoren platziert

Streubesitz wird sich deutlich auf bis 35,4 % erhöhen (eine vollständige Ausübung der Greenshoe Option vorausgesetzt)

Der Vorstand der UNIQA Insurance Group AG ("UNIQA") hat mit Zustimmung des Arbeitsausschusses des Aufsichtsrats von UNIQA den Bezugs- und Angebotspreis und die Gesamtzahl der auszugebenden Aktien (einschließlich Mehrzuteilungsaktien), die anlässlich ihres Re-IPO bei Investoren platziert werden sollen, festgelegt.

Der Bezugs- und Angebotspreis wurde mit 8,00 Euro pro Aktie festgelegt, wobei insgesamt 94.752.100 Aktien (inklusive 6.650.000 Mehrzuteilungsaktien) bei den Investoren platziert wurden, was einen Gesamtbrutto-Emissionserlös von 757 Millionen Euro (inklusive Mehrzuteilungsaktien) ergab. Insgesamt werden damit 88.102.100 neue Aktien (exklusive der Mehrzuteilungsaktien) ausgegeben, wodurch sich das Grundkapital von UNIQA von 214.247.900 Euro um 88.102.100 Euro auf 302.350.000 Euro erhöht. Sofern die Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners ihre Greenshoe Option vollständig ausüben und bis zu 6.650.000 zusätzliche Aktien aus einer weiteren Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts zum Bezugs- und Angebotspreis ausgegeben werden, wird sich das Grundkapital von UNIQA von 302.350.000 Euro um bis zu 6.650.000 Euro auf bis zu 309.000.000 Euro erhöhen.

UNIQA CEO Andreas Brandstetter: "Das erfolgreiche Re-IPO ist ein wesentlicher Etappenerfolg in der Umsetzung unserer langfristigen Wachstumsstrategie UNIQA 2.0. Unser Ziel, den Streubesitz signifikant zu erhöhen, haben wir erreicht. Wir stärken damit unser Eigenkapital und schaffen uns strategische Flexibilität für weiteres Wachstum. Ganz besonders freut mich, dass fast jeder sechste teilnahmeberechtigte Mitarbeiter sich dazu entschieden hat Miteigentümer zu werden."

Die Kapitalerhöhung ist eine der größten Transaktionen seit 2007 in Österreich. Sie wurde von nationalen und internationalen Kunden äußerst gut aufgenommen.

Der Brutto-Emissionserlös von 757 Millionen Euro aus der Kapitalerhöhung wird zur Stärkung der Kapitalausstattung von UNIQA genutzt werden und somit die weitere Umsetzung des Strategieprogramms UNIQA 2.0 ermöglichen und zugleich strategische Flexibilität für zukünftiges Wachstum bieten.

Mit dem erfolgreichen Re-IPO hat UNIQA einen weiteren Meilenstein bezüglich ihrer Strategie, sich dem Kapitalmarkt zu öffnen, erreicht. In Anbetracht der Tatsache, dass die vorhandenen österreichischen Kernaktionäre (Fußnote) im Rahmen des Re-IPO weder ihre Aktien verkauft, noch ihre Bezugsrechte ausgeübt haben, wird sich der Streubesitz deutlich von 6,9 % auf 35,4 % (eine vollständige Ausübung der Greenshoe Option vorausgesetzt) erhöhen. Hiervon wird eine Erhöhung der Handelsliquidität von UNIQA Aktien und eine Verbesserung des langfristigen Zugangs von UNIQA zum Kapitalmarkt erwartet. Ferner strebt UNIQA an, bald möglichst in den ATX, den Leitindex der Wiener Börse, aufgenommen zu werden.

Die Kaufnachfrage von Privatanlegern beträgt 2,9 % bezüglich des Gesamtangebots.

UNIQA hat ihren teilnahmeberechtigten Angestellten in Österreich den Bezug von Aktien zu einem Vorzugspreis angeboten. Fast jeder sechste teilnahmeberechtigte Angestellte nahm mit einer Durchschnittsordergröße von ungefähr 5.200 Euro teil, was zu einem Gesamtbrutto-Erlös von rund 3,6 Millionen Euro führte.

Der Handelsbeginn der neuen Aktien wird am oder um den 11. Oktober 2013 erwartet. Die Lieferung der Aktien wird, wie geplant, am oder um den 14. Oktober 2013 erwartet.

Die Transaktion wird von der Deutsche Bank, Morgan Stanley und Raiffeisen Centrobank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunner begleitet. Barclays, Berenberg und UBS fungieren als Co-Bookrunners. KBW ist Berater der UNIQA in der Transaktion.

Fußnote: Die Kernaktionäre von UNIQA sind Raiffeisen Zentralbank Österreich AG ("RZB"), Austria Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Privatstiftung ("Austria") und Collegialität Versicherungsverein Privatstiftung ("Collegialität"). Eine vollständige Ausübung der Greenshoe Option vorausgesetzt wird RZB 31,4 % der UNIQA Aktien indirekt durch BL Syndikat Beteiligungs Gesellschaft m.b.H, RZB Versicherungsbeteiligung GmbH und UQ Beteiligung GmbH halten. Austria wird direkt und indirekt durch Austria Versicherungsverein Beteiligungs-Verwaltungs GmbH 30,6 % der UNIQA Aktien halten. Collegialität wird 2,3 % der UNIQA Aktien direkt halten.

RECHTLICHER HINWEIS

UNIQA Insurance Group AG (die "Gesellschaft" oder "UNIQA") noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika, Österreich oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien sind bereits verkauft worden.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb Österreichs verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien, an "U.S. persons" - wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung definiert - oder an Publikationsmedien mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien. Die Aktien sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 registriert oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert werden. Keine US-bundes- oder einzelstaatliche Wertpapier- oder Regulierungsbehörde hat die Aktien zugelassen oder nicht zugelassen oder die Angemessenheit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen beurteilt. Jede gegenteilige Darstellung ist eine Straftat in den Vereinigten Staaten. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Aktien in oder innerhalb der Vereinigten Staaten oder außerhalb der Vereinigten Staaten an "US persons", wie in Regulation S unter dem U.S. Securities Act of 1933 definiert. Die Aktien wurden und werden nicht nach den Wertpapieraufsichtsgesetzen von Kanada, Japan oder Australien zugelassen und dürfen, soweit nicht bestimmte Ausnahmen erfüllt sind, nicht in oder nach Kanada, Japan oder Australien unmittelbar oder mittelbar angeboten oder verkauft werden.

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller UNIQA zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.

Rückfragen & Kontakt:

UNIQA Insurance Group AG

Norbert Heller

Tel.: +43 (01) 211 75-3414

Untere Donaustr. 21

A-1029 Vienna, Austria

E-Mail: presse @ uniqa.at