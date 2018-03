Agile Entwicklung reicht nicht aus: Mit Zend erreichen Unternehmen eine agile Bereitstellung

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - PHP 2013 Conference -- Zend kündigte heute auf der weltweit führenden PHP-Entwicklerkonferenz (ZendCon) bedeutende Initiativen an, die Unternehmen die Möglichkeit bieten sollen, bei der Bereitstellung ihrer Anwendungen noch agiler vorzugehen. Diese neuen Lösungen ermöglichen Unternehmen eine schnellere Entwicklung, Veröffentlichung und Iteration von Apps.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20100809/LA47136LOGO)



Eine kürzliche Studie des IBM Institute for Business Value unter 400 Führungskräften hat gezeigt, dass zwischen der Markt-Performance von Unternehmen, die den Zyklus der Softwarebereitstellung beherrschen, und Unternehmen, auf die dies nicht zutrifft, eine riesige Lücke klafft. Aus der Studie geht hervor, dass 70 % der fortschrittlicheren Unternehmen "ihre Pendants in Sachen Ertragskraft überflügeln". Mit einem neuen Continuous-Delivery-Entwurfsplan (Blueprint for Continuous Delivery) wird Zend Unternehmen dabei helfen, diesen Vorteil gezielt zu nutzen. Hierbei handelt es sich um eine umfassende Lösung zur Beschleunigung und Stärkung des gesamten Umsetzungsprozesses einer Anwendung - von der Programmierung bis zur Produktion. Erreicht wird dies mithilfe vorgefertigter Muster und Best Practices zur Automatisierung von Prozessen, die die Kerninfrastruktur und die Veröffentlichung einer Anwendung betreffen. Darüber hinaus kündigte Zend ein umfassendes neues Open-Source-Projekt namens Apigility an, das Unternehmen die Möglichkeit bieten soll, API-zentrierte Architektur einzuführen, die eine agilere Bereitstellung von Anwendungen unterstützt.

"Im Rahmen der Automatisierung wichtiger Schritte des Continuous-Delivery-Kreislaufs verfügt Zend über umfassende Erfahrung bei der Unterstützung unserer Großkunden", so Zend-CEO und Mitgründer Andi Gutmans. "Wir sind begeistert, diese Best Practices in Code einzubetten und Muster zu erstellen, die von Tausenden von Unternehmen aller Größen völlig problemlos übernommen werden können. Auf diese Weise können sie die Vorteile eines Continuous-Delivery-Prozesses im Hinblick auf erhöhte Agilität noch schneller nutzen."

Zends Continuous Delivery Blueprint und entsprechende Muster sind auf www.zend.com/blueprint erhältlich.

Auf www.apigility.org erhalten Sie frühzeitig Zugang zum apigilty-Projekt.

Informationen zu Zend Technologies de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@9c46bddZend kooperiert mit Unternehmen bei der schnellen Bereitstellung von modernen Anwendungen für den mobilen Bereich und die Cloud. Zend hat zur Etablierung der Programmiersprache PHP beigetragen, mittels derer heute 240 Millionen Anwendungen und Websites betrieben werden. Zends Flaggschiff-Produkt, Zend Server, ist die führende Anwendungsplattform zur Entwicklung, Verteilung und Verwaltung geschäftskritischer PHP-Anwendungen. Zend-Lösungen werden von mehr als 40.000 Unternehmen genutzt, darunter von NYSE Euronext, BNP Paribas, Bell Helicopter, France Telecom und anderen führenden Marken weltweit. Erfahren Sie mehr auf www.zend.com.

Web site: http://www.zend.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Sammy Totah, BOCA Communications,

zend @ bocacommunications.com, +1-415-378-7718