Carrier Transicold feiert 45 Jahre Container-Kühlproduktion in Vorbereitung der Fertigung der einmillionsten Einheit

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Auf der Intermodal Europe 2013 erinnerte Carrier Transicold an das 45-jährige Jubiläum der Erfindung und Herstellung seines ersten "Bilderrahmen"-Container-Kühlsystems und lieferte gleichzeitig einen Ausblick auf seinen nächsten Meilenstein: die Fertigung seiner einmillionsten Einheit. Carrier Transicold sorgt für die Verbesserung der globalen Transport- und Versandtemperaturregelung, mit einer vollständigen Ausrüstungsreihe für Kühllastwagen, -anhänger und Container, und ist Teil von UTC Climate, Controls & Security, einem Bereich der United Technologies Corp. .

Das Original-Stirnwand-Container-Kühlsystem von Carrier wurde erstmals 1968 gefertigt und stieg zum Industriestandard auf. Mit seinem flachen, eckigen Rahmen passte das erste unabhängige System bequem an die Stirnwand eines isolierten Wellblech-Versandcontainers, was ihm den Spitznamen "Bilderrahmen"-Einheit einbrachte. Das Design definierte rasch die Form mehrerer nachfolgender Generationen von Seefracht-Kühlsystemen. Nach 25 Jahren hatte Carrier schließlich die Zahl von 100.000 Einheiten erreicht. Mit dem stetigen Wachstum der Container-Branche im Laufe der letzten 20 Jahre nahm die Produktion von Carrier um das Zehnfache zu, so dass das Unternehmen heute seine einmillionste Einheit fertigt.

"Wir sind dankbar für die kontinuierliche Unterstützung unserer Kunden, die uns zu diesem Meilenstein der einmillionsten Einheit gebracht hat", sagte David Appel, President von Carrier Transicold. "Als bevorzugte Marke für Seefracht-Kühlung konnte Carrier Transicold seine Führungsrolle über die Jahre bewahren und mehr Verladern zu umweltverträglicheren Kühlmitteln verhelfen und zugleich Innovationen im Bereich Systemeffizienz und Frachtschutz einbringen."

Das stetige Wachstum des Container-Kühlgeschäfts von Carrier ist ein getreues Abbild des Anstiegs des Kühlcontainerhandels im Laufe der Jahrzehnte.

"Heute werden 52 Prozent der Seefracht weltweit effizient und wirtschaftlich per Container-Frachtschiff transportiert, und 65 Prozent der gekühlten Produkte werden in Containern befördert, von denen die Mehrheit effizient und zuverlässig von Carrier Transicold-Systemen gekühlt wird", sagte Appel. "Pro Tag beträgt der Wert der in Carrier Transicold-Einheiten verschifften Fracht allein etwa 6 Milliarden US-Dollar. Carrier Transicold-Systeme und unser globales Service- und Support-Netzwerk spielen denn auch eine wichtige Rolle dabei, das Wohlergehen einer anwachsenden Weltbevölkerung sicherzustellen, indem sie das ganze Jahr über 24 Stunden am Tag für einen sicheren, zuverlässigen Transport von Erzeugnissen, Fleisch, Meeresfrüchten, Impfstoffen und Arzneimitteln von einem Ende der Welt zum anderen sorgen."

Auf der Intermodal Europe bewies Carrier Transicold, dass es nach wie vor äußerst innovativ ist, und zeigte eine Reihe neuer Technologien zur Verbesserung des Container-Versands:

-- NaturaLINE(TM) Container-Einheit mit natürlichem Kühlmittel - Der Start eines neuen Zeitalters effizienter und umweltverträglicher Transportkühlung: das weltweit erste auf natürlichem Kühlmittel basierte Container-System ist jetzt im Handel erhältlich. -- XtendFRESH(TM) Umgebungsluftregulierung - Dieses modulare System regelt sowohl den Sauerstoff als auch das Kohlendioxid in einem Container auf eine genaue Menge und entfernt zugleich schädliches Ethylen, was die Qualität der Ware verbessert und verhindert, dass diese vor dem Erreichen ihres Zielorts reift. -- QUEST(TM) II Energiesparmodus - Eine Steuerungssoftware für Kühlsysteme mit dem QUEST II-Algorithmus, der die zum Kühlen von verderblichen Waren benötigte Energie um bis zu 65 Prozent senken kann und zugleich die Schiffemissionen im Zusammenhang mit der Stromerzeugung reduziert.

