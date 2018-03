Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 9. Oktober 2013. Von WOLFGANG SABLATNIG. "Was vom Team Stronach übrig bleibt".

Innsbruck (OTS) - Untertitel: Der Austrokanadier ist trotz ernsthaften Einsatzes mit seinem Politik-Projekt spektakulär gescheitert. In der Bilanz stehen viele Verlierer und praktisch keine Gewinner. Verloren hat der Parteigründer vor allem selbst.

Niemand soll Frank Stronach nachsagen, er hätte das Projekt Politik nicht vorbereitet. Er hat mehr als 23 Millionen Euro in die Gründung seines Teams gesteckt - andere Parteien wären mit einem Zehntel dieses Betrages schon überglücklich. Stronach hat auch versucht, ein ernst zu nehmendes Partei- und Wahlprogramm auf die Füße zu stellen. Besonders stolz ist er darauf, unter den Autorinnen seines Umweltprogrammes eine Friedensnobelpreisträgerin zu haben.

Und dennoch ist das Projekt an der Wahlurne spektakulär gescheitert. Es hat einfach kaum jemand auf ihn gewartet - und schon gar nicht auf seine Mitstreiter.

Stronach hat Persönlichkeiten um sich geschart, von denen viele eine Eigenschaft teilen: Sie hatten schon anderswo Karriere gemacht - und sie sind schon dort mit ihrer kategorischen Ablehnung des "Systems" so lange angeeckt, bis sie gegangen wurden oder von selber gingen. Leo Steinbichler, der "Agrarrebell" aus Oberösterreich ebenso wie Stefan Wehinger, der frühere ÖBB-Manager, der seinen Frust mit der Staatsbahn später mit der privaten Westbahn abgearbeitet hat - und dort wie bei Stronach längst Geschichte ist. Rudolf Fußi, der mit dem Abfangjäger-Volksbegehren Geschichte geschrieben hat und seither um einen Platz in der Öffentlichkeit ringt. Gerhard Köfer, der nunmehrige Kärntner Landesrat und frühere SPÖ-Abgeordnete, ist einer von ihnen. Nicht zu vergessen Robert Lugar, Stronachs ebenfalls geschassten Mitstreiter der ersten Stunde. Und, und, und.

Diese "Querköpfe", die doch jeder für sich am allerbesten wissen, wie Österreich und die Welt funktionieren, ordnen sich aber nicht gerne unter - umso weniger, als der Parteigründer im wahrsten Sinne des Wortes (zumindest derzeit) wieder weg ist.

Übrig bleiben werden elf Abgeordnete im Nationalrat und einige Mandatare in den Ländern, deren Zusammenhalt zweifelhaft ist - so wie vor fünf Jahren, als der plötzliche Tod Jörg Haiders sein BZÖ orientierungslos zurückgelassen hat.

Übrig bleiben werden Millionen an Parteienförderung - wofür eigentlich?

Übrig bleiben werden fast 270.000 Wählerinnen und Wähler, die um ihren Protest betrogen wurden.

Und auf der Strecke bleibt vor allem Frank Stronach, der sich zumindest in Österreich seinen guten Ruf und das Ansehen als Wirtschaftskapitän auf Dauer kaputt gemacht hat. Seine politischen Nachlassverwalter können gar nicht reparieren, was er sich selbst zerstört hat.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610