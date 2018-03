Strategien für Information Governance und eDiscovery, die Sie heute für morgen bereitmachen

London (ots/PRNewswire) - Im Vorfeld des Information Governance & eDiscovery Strategy Exchange im kommenden Monat hat das Legal Exchange Network eine Umfrage unter 60 leitenden Führungskräften global agierender Unternehmen durchgeführt, um herauszufinden, in welche Lösungen und Dienste führende Anbieter in Sachen Information Governance und eDiscovery im Laufe der nächsten 6 bis 12 Monate investieren wollen. Juristische und vorschriftenbezogene Anforderungen wurden von 81 % der Teilnehmer gewählt; eine weitere Hauptpriorität bildete die Beratung zu Aufzeichnungsverwaltung und Information Governance. Die vollständigen Ergebnisse sind abrufbar unter: http://bit.ly/1dXsBfv

Richter James Francis, United States Magistrate Judge aus dem Southern District von New York, nahm zusammen mit David Shonka, Principal Deputy General Counsel der Kartellbehörde, und Vertretern von Chevron und Sony Pictures Entertainment an einer Interviewreihe teil, bei der es um die vier dringlichsten Aufgaben für Fachleute für Information Governance und eDiscovery ging. Diese Interviews bilden ebenfalls einen Bestandteil des Berichts des Legal Exchange Network.

Richter James Francis erörterte die Zusammenarbeit zwischen US-amerikanischen und europäischen Gerichten und die Auswirkungen europäischer Datenschutzgesetze auf die Offenlegung von Informationen, die von US-Gerichtem für wichtig befunden werden. Richter Francis erläuterte ausserdem seine Ansichten zum Einfluss internationaler Auftraggeber und zur Durchsetzung von Proportionalität bei grenzübergreifenden Rechtsstreitigkeiten. Das vollständige Interview ist als kostenloses e-Book erhältlich:

http://bit.ly/18wpwks.

Als das Legal Exchange Network Anthony Knaapen, Manager für Litigation Discovery bei Chevron Corporation, darum bat, die wichtigsten durch mobile Geräte verursachte Herausforderungen zu umreissen, erklärte Anthony, dass das Hauptaugenmerk auf der Sicherheit liege: Schutz von geistigem Eigentum, Gewährleistung der verantwortungsvollen Nutzung der Geräte und Beachtung sowie Einhaltung von IT-Richtlinien, deren Missachtung für das Unternehmen die Gefahr eines Datenverlusts in sich tragen könnte. Im Laufe des Interviews sprach Anthony auch die nachhaltigen BYOD-Governance-Richtlinien an, die bei Chevron implementiert werden, und wie externe Dienstleistungsanbieter Fachleuten auf dem Gebiet der eDiscovery und Information Governance helfen können. Die vollständige Abschrift des Interviews mit Anthony ist hier einsehbar:

http://bit.ly/18wpwks.

Gabriela Magaldo, Analyst und Produktionsleiter bei Information Governance & eDiscovery Strategy Exchange, kommentierte: "Dieser Bericht liefert hochinteressante Einblicke in die Möglichkeiten der Strukturierung von Information Governance und eDiscovery, durch die Unternehmen sich vollständig auf etwaige Untersuchungen oder Rechtsstreitigkeiten vorbereiten können. Der Bericht liefert auch einige nachdrückliche Aufrufe an Lösungsanbieter, die diesen Unternehmen helfen wollen. Ich freue mich darauf, diese Themen mit den Teilnehmern des Information Governance & eDiscovery Strategy Exchange in München am 19.-20. November 2013 weiter vertiefen zu können."

Für einen Download des vollständigen Berichts und für weitere Informationen zum Information Governance & eDiscovery Strategy Exchange, der am 19.-20. November 2013 in München stattfinden wird, besuchen Sie bitte: http://www.ediscovery-exchange.com/PR.

