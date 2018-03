Anaergia gibt Wachstumskapitalfinanzierung in Höhe von 47,5 Millionen CAD bekannt

Burlington, Ontario (ots/PRNewswire) - Anaergia Inc. ("Anaergia") freut sich, bekanntzugeben, dass eine bankenunabhängige Privatplatzierung mit neuen Investoren abgeschlossen worden ist. Die Investoren sind: Macquarie Capital ("Macquarie Capital"), Tandem Expansion Fund ("Tandem"), Export Development Canada ("EDC") und Global H2O Investments ("Global H2O"). Sie investieren insgesamt einen Betrag in Höhe von 47,5 Millionen CAD in neues Kapital. Anaergia plant, diese Mittel für die Projektentwicklung zu verwenden und Lösungen anzubieten, mit denen Abfallerzeuger organische Abfallströme in wertvolle Ressourcen umwandeln können.

Der Vorsitzende und Chief Technology Officer von Anaergia, Dr. Andrew Benedek, erklärte: "Das neue Kapital bietet Anaergia die Möglichkeit, die Wachstumschancen als weltweiter Marktführer bei der Umwandlung organischer Abfallströme in erneuerbare Energie, Dünger und sauberes Wasser zu nutzen. Dank dieser Investitionen können mehr Kunden, Partner und Interessengruppen von den vorteilhaften ökologischen und ökonomischen Angeboten von Anaergia profitieren."

Der CEO von Anaergia, Steve Watzeck, erklärte: "Wir sind stolz darauf, von diesen strategischen und weltweit angesehenen Partner unterstützt zu werden, die die Vision und die Werte von Anaergia teilen. Jeder Partner bringt einzigartige und synergistische Expertise von Projektfinanzierungen über internationale Netzwerke bis hin zur Bereitstellung von Technologien ein, die unser Wachstum als eindeutiger Marktführer für die Umwandlung von organischen Abfällen in Ressourcen weiter beschleunigen."

Im Zuge dieser Transaktion treten Duncan Murdoch von Macquarie Capital und David Bookbinder von Tandem dem Anaergia-Vorstand bei. Eugene Siklos von EDC erhält Beobachterstatus im Vorstand.

"Die nachweislichen Erfolge von Anaergia im Bereich betrieblicher Energie-Projekte, der beträchtliche und wachsende Kundenstamm auf der ganzen Welt, ein hervorragendes Management-Team sowie sein Portfolio an proprietären Technologien positionieren das Unternehmen an der Spitze der Branche für die Umwandlung von Abfällen in Ressourcen", erklärte Duncan Murdoch, Senior Managing Director bei Macquarie Capital. "Wir freuen uns sehr, das weitere Wachstum von Anaergia in dieser Branche unterstützen zu können."

"Anaergia ist ein einzigartig positioniertes kanadisches Technologieunternehmen, das grosse Probleme mit differenzierten Lösungen und einer globalen Präsenz löst", erläuterte David Bookbinder, Managing Partner bei Tandem Expansion. "Ein Team von Weltklasse zu unterstützen, das umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen ZENON, GE und HDR Engineering mit einer erfolgreichen Unternehmensgeschichte kombiniert, stellt für Tandem eine interessante Chance dar."

Informationen zu Anaergia Anaergia Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Lösungen für die Umwandlung von Abfall in erneuerbare Ressourcen Über ein bewährtes Portfolio von proprietären technischen Lösungen rund um die anaerobe Gärung reduziert Anaergia die Kosten der Wasseraufbereitung und der Abfallentsorgung auf kommunaler, industrieller, gewerblicher und landwirtschaftlicher Ebene. Anaergia hat seinen Hauptsitz in Burlington, Ontario (Kanada) und bietet über seine 14 Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien regionale Dienstleistungen an. Zu den Tochtergesellschaften von Anaergia zählen UTS Biogastechnik in Europa sowie Pharmer Engineering und The Stover Group in den Vereinigten Staaten. Die Kerntechnologien von Anaergia werden in 1.600 Anlagen für anaerobe Gärung weltweit eingesetzt.

Informationen zu Macquarie Capital Macquarie Capital ist Teil der Macquarie Group, einem globalen Anbieter von Bank-, Finanz-, Beratungs-, Investment- und Fonds-Management-Dienstleistungen, und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Kapitalbeschaffung und Principal Investing. Zu den Kunden zählen Unternehmen, Finanzsponsoren und Regierungen, die in den Bereichen M&A, Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung, betriebliche Umstrukturierungen, Projektfinanzierung und öffentlich-private Partnerschaften tätig sind.

Informationen zu Tandem Tandem Expansion Fund ist ein Investor für Wachstumsstrategien, der in kanadische Technologieunternehmen investiert. Tandem setzt sich dafür ein, kanadische Unternehmen und ihre Management-Teams dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Neben Kapitaldienstleistungen bietet das Team von Tandem auch Fachwissen beim Aufbau von Unternehmen, geschäftliche Beziehungen und nachweisliche Erfahrung bei der Steigerung der Wertschöpfung. Bei Tandem zählen Integrität, Vertrauen, Offenheit und langfristige Geschäftsbeziehungen.

Informationen zu EDC Export Development Canada ist Kanadas Exportkreditagentur und bietet innovative Handelslösungen, um kanadische Exporteure und Investoren beim Ausbau ihrer internationalen Tätigkeiten zu unterstützen. Mehr als 7.400 kanadische Unternehmen und ihre Kunden auf über 200 Märkten weltweit nehmen jährlich das Fachwissen und die Partnerschaft von EDC in Anspruch. EDC ist finanziell autark und ein anerkannter Marktführer in den Bereichen Rechnungslegung und wirtschaftlicher Analyse.

Informationen zu Global H2O Global H2O Investments stellt Kapital für die Entwicklung neuer oder für den Kauf bestehender Infrastrukturanlagen für Wasser, Abwasser und Abfallbewertung in Nordamerika, der Karibik und Südamerika zur Verfügung. Das Unternehmen bietet ausserdem Kapital für Direktinvestitionen in Unternehmen für Abwasser und Abfall-Management, die mit Modellen auf der Grundlage von erneuerbaren Energien und Nebengewinnungsanlagen arbeiten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Houston im US-Bundesstaat Texas und betreibt Niederlassungen in San Diego, Kalifornien und Baja Sur (Mexiko).

KONTAKT:

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.anaergia.com oder wenden Sie sich an:

Hani Kaissi Anaergia Inc. +1-905-766-3333 x221