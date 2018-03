Briggs & Stratton Corporation geben neue Führung für das europäische und russische Geschäft bekannt

Milwaukee (ots/PRNewswire) - Die Briggs & Stratton Corporation [NYSE:BGG] hat heute die Ernennung von William H. Reitman als Senior Vice President und Geschäftsführer - Europa - bekanntgegeben. Bill Reitman ist seit über 20 Jahren für Briggs & Stratton tätig und war zuletzt in der Position als Senior Vice President für Geschäftsentwicklung und Kundenbetreuung sowohl für den Unternehmensbereich Notstromgeneratoren als auch für den Service und Vertrieb in Nordamerika und Kanada verantwortlich. "Bills umfangreiche Erfahrung im Vertrieb, Marketing, neuen Geschäftsentwicklungen und Service-Lösungen ist ideal, um als Leiter unserer europäischen und russischen Operationen zu fungieren und um unser Unternehmen durch Innovation und Vertrieb in dieser Region weiterhin wachsen zu lassen", sagte Todd J. Teske, Vorstand, Präsident & CEO.

"Während wir unsere strategischen Initiativen zur Verbesserung der Ertragskraft unserer Geschäfte verfolgen und unsere Ressourcen in innovative Produkte investieren, bewerten wir auch immer gleichzeitig, wie wir unseren Kunden am besten dienen können", sagte Bill Reitman. "Ich freue mich darauf, unseren Kunden zuzuhören und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um für die Endnutzer der von Briggs & Stratton angetriebenen Produkte auf dem Markt weiterhin echte Werte zu schaffen." Reitman wird diese Ziele in der europäischen Zentrale des Unternehmens in Freienbach in der Schweiz verfolgen.

Die Briggs & Stratton Corporation mit Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, ist der weltgrößte Hersteller von Benzinmotoren für motorbetriebene Geräte für den Außenbereich. Zu ihren 100%igen Tochtergesellschaften gehört Nordamerikas Top-Hersteller für tragbare Generatoren und Hochdruckreiniger und das Unternehmen ist ein führender Entwickler, Hersteller und Vermarkter im Bereich Rasen-, Garten- und Bodenpflege sowie weiterer Antriebsausrüstungen durch seine Marken Simplicity®, Snapper®, Ferris®, Murray®, Branco® und Victa®. Die Produkte von Briggs & Stratton werden in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten entwickelt, hergestellt, vermarktet und gewartet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.basco.com und www.briggsandstratton.com.



