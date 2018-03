NÖAAB-Obmann Sobotka: Große Trauer über das Ableben von Ferdinand Reiter

Beherzter Volkspolitiker auf Landes- und Gemeindeebene

St. Pölten (OTS/nab) - "Wir im NÖAAB empfinden große Trauer über das Ableben von Ferdinand Reiter. Der ehemalige Bürgermeister von Zistersdorf, Landtagspräsident sowie Präsident des Gemeindevertreterverbandes war seit 1946 Mitglied im NÖAAB und Träger zahlreicher Auszeichnungen des Arbeitnehmerbundes - u.a. der Kunschak Medaille und der NÖAAB-Ehrennadel in Gold. Ferdinand Reiter wird uns in Niederösterreich als besonders volksnaher Landes- und Gemeindepolitiker sowie Arbeitnehmervertreter in Erinnerung bleiben.Unser Mitgefühl gilt seiner Familie", so NÖAAB-Obmann LH-Stv. Wolfgang Sobotka zum Ableben Ferdinand Reiters.

