Wiener Porträtkunst in London - Meisterwerke aus dem Belvedere in The National Gallery

"Facing the Modern: The Portrait in Vienna 1900" von 9. Oktober 2013 bis 12. Jänner 2014 zu sehen

Wien (OTS) - Mit der Ausstellung "Facing the Modern: The Portrait in Vienna 1900" ("Im Angesicht der Moderne: Das Porträt in Wien um 1900") widmet sich The National Gallery als erstes Museum in Großbritannien im Rahmen einer umfangreichen Schau der Wiener Porträtkunst und erkundet eine außergewöhnliche Phase der multinationalen, multiethnischen und multikonfessionellen Stadt, als sie kaiserliche Hauptstadt des österreichisch-ungarischen Reichs (1867-1918) war. Herausragende Werke von u. a. Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Richard Gerstl oder Arnold Schönberg veranschaulichen die zentrale Rolle der Porträtkunst in der Blütezeit moderner Kunst in Wien, dem Fin de siècle. Neben bekannten Porträts aus dieser Zeit werden auch Arbeiten bedeutender, aber weniger bekannter Künstler wie Broncia Koller oder Isidor Kaufmann zur Erforschung der Porträtmalerei im damaligen Österreich-Ungarn präsentiert.

"Die Ausstellung wird mit immensem Interesse aufgenommen", zeigt sich Agnes Husslein-Arco, Direktorin des Belvedere, über den großen Ansturm begeistert. "Es freut mich außerordentlich, wenn österreichische bzw. Wiener Kunst um 1900 in London in den Vordergrund gerückt wird und das Belvedere als federführende Institution vertreten ist. Wir sehen es als eine unserer Hauptaufgaben, österreichische Kunst auch international zu präsentieren und damit weltweit bekannt zu machen." Aus der Sammlung des Belvedere werden u.a. die Meisterwerke "Amalie Zuckerkandl" von Gustav Klimt, "Die Familie" von Egon Schiele sowie "Die Schwestern Karoline und Pauline Fey" von Richard Gerstl gezeigt.

"Facing the Modern: The Portrait in Vienna 1900" wurde von Dr. Gemma Blackshaw, außerordentliche Professorin für Kunstgeschichte und Visuelle Kultur in Plymouth und Gastkuratorin der National Gallery London kuratiert. Das Ausstellungskonzept erstellte Christopher Riopelle, Kurator für Malerei nach 1800 an der National Gallery London.

Ausstellungskatalog

Begleitend zur Ausstellung erscheint der Katalog "Facing the Modern:

The Portrait in Vienna 1900", der von der National Gallery Company und Dr. Blackshaw herausgegeben wird.

Link zu hoch aufgelösten Bildern und Credits:

https://cloud.belvedere.at/public.php?service=files&t=c67ea600ff42878

e5b05bd1ed342f73c

