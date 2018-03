Rohstoffe sind Zukunft

Initiative des Landesschulrates für Steiermark und dem Fachverband Bergbau-Stahl der WKÖ für Schüler der Sekundarstufe I

Wien (OTS/PWK697) - Unter diesem Motto steht eine Initiative des Landesschulrates für Steiermark in Zusammenarbeit mit dem Fachverband Bergbau-Stahl der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Eine spannend und altersgerecht aufbereitete Broschüre, die auch im Unterricht verwendet werden kann, soll bei SchülerInnen der Sekundarstufe I (10 bis 14 Jahre) das Rohstoffbewusstsein durch entdeckendes Lernen wecken.

Wertvolle Ressourcen: SchülerInnen "lernen" umdenken!

"Viele Ereignisse in den letzten Jahren haben uns nachdrücklich und oft auch auf drastische Art darauf hingewiesen, dass ein Umdenken im Umgang mit Ressourcen absolut notwendig ist. Wir brauchen künftig einen bewussten Umgang mit Rohstoffen und müssen bereits Schüler für diese Thematik sensibilisieren", zeigt sich die Präsidentin des Landesschulrates, Elisabeth Meixner, von der Bedeutung dieser Initiative überzeugt. Man müsse den Schülern auch verdeutlichen, dass fast alles, was sie für das tägliche Leben brauchen, aus mineralischen Rohstoffen besteht.

Die Idee für "Rohstoffe sind Zukunft" stammt von Roman Stiftner, Geschäftsführer des Fachverbandes Bergbau-Stahl der Wirtschaftskammer Österreich: "Statistisch gesehen verbraucht jeder Österreicher im Laufe seines Lebens ca. 1.100 t Rohstoffe. Allein diese Zahl zeigt, wie wichtig Rohstoffe sind, dass ohne sie eigentlich gar nichts geht. Wir wollen den Schülern mit dieser Initiative bewusst machen, dass nur ein verantwortungsvoller Umgang mit unseren Ressourcen dazu beitragen kann, einer möglichen Verknappung mit zum Teil unabsehbaren Folgen für unsere Zukunft entgegenzuwirken." Die österreichische Rohstoffwirtschaft, die rund 35.000 Arbeitnehmer beschäftigt, bekennt sich zur Nachhaltigkeit und nimmt beim Recycling schon heute eine Vorreiterrolle innerhalb von Europa ein. Ohne mineralische Rohstoffe wären auch "green technologies" wie Elektroautos, Windräder etc. undenkbar. "

Thema Rohstoffe für SchülerInnen spannend & zeitgemäß aufbereitet Um das Thema Rohstoffe sowohl inhaltlich spannend wie auch didaktisch zeitgemäß aufzubereiten wurde von einem Projektteam aus Rohstoffexperten, Pädagogen und Museumspädagogen eine Broschüre entwickelt, die auf 32 Seiten, unterteilt in 14 Unterrichtseinheiten, eine spannende Entdeckungsreise durch die Welt der mineralischen Rohstoffe mit Schwerpunkt Österreich bietet. Der Bogen spannt sich von der Suche nach Rohstoffen, über deren Abbau, die Verarbeitung bis hin zur Wiederverwertung. Landesschulratspräsidentin Elisabeth Meixner bezeichnet die Art, wie das Thema aufbereitet wurde, als sehr gelungen: "Den Schülern wird in der Broschüre anhand von Gegenständen des täglichen Lebens wie Computer und Mobiltelefon vor Augen geführt, wie wichtig mineralische Rohstoffe sind. Durch entdeckendes Lernen können sie sich dann die Inhalte der weiteren Kapitel, die sich ideal als Unterrichtseinheiten eignen, erarbeiten. Die komplexe Thematik der Rohstoffe wird auf diese Weise informativ, unterhaltsam und altersgerecht für die Zielgruppe der 10- bis 14-Jährigen in Szene gesetzt."

Steirische Vorreiterrolle beim schulischen Rohstoffbewusstsein Warum die Initiative "Rohstoffe sind Zukunft", die später auf ganz Österreich ausgedehnt werden soll, gerade in den steirischen Schulen startet, hat zwei Gründe. Erstens sind "steirische" Bergbauunternehmen wie RHI, Erzberg und Imerys Talc maßgeblich beteiligt und zweitens hat sich LSR-Präsidentin Meixner, nachdem ihr das Projekt vorgestellt worden war, sofort dafür begeistert, da ihr ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen am Herzen liegt. Fachverbands-Geschäftsführer Stiftner zur weiteren Vorgehensweise:

"In einem nächsten Schritt werden alle steirischen Schulen der Sekundarstufe I je zehn Exemplare der Broschüre "Rohstoffe sind Zukunft" erhalten. Dies in Kombination mit Plakaten und Flyern, die ebenfalls auf die Thematik hinweisen. Weitere Exemplare der Broschüre in Klassenstärke können von den Schulen bei Bedarf angefordert werden. Zusätzlich steht ein kostenloser Download auf der Homepage www.rohstoffesindzukunft.at bereit." Begleitend finden im Laufe dieses Schuljahres für interessierte Lehrer in den steirischen Bezirken Informationsveranstaltungen zum Thema Rohstoffe statt, zusätzlich gibt es von den beteiligten Unternehmen spezielle Exkursionsangebote. (BS)

