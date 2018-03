Amon begrüßt Ländereien-Rückerstattung der Türkei an Kloster Mor Gabriel

Außenpolitischer Sprecher verweist auf Besuch des Klosters bei ÖVP-Klubreise 2011

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Der außenpolitische Sprecher der ÖVP, Abg. Werner Amon MBA, begrüßte heute, Dienstag, die Ländereien-Rückerstattung der Türkei an das syrisch-orthodoxe Kloster Mor Gabriel. Das Kloster hatte die Ländereien in einem mehrjährigen Rechtsstreit an das Schatzamt abtreten müssen. Die Ländereien waren dem Kloster bereits 2008 entzogen worden. Der türkische Stiftungsrat votierte nun einstimmig für die Rückgabe eines rund fünf Hektar großen Geländes um das Kloster in der Provinz Mardin in Südostanatolien.

Amon verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass im März 2011 anlässlich einer ÖVP-Delegation unter Leitung von ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf dieses Kloster Mor Gabriel besucht wurde. Damals wurden hochrangige Vertreter zum Thema Integration besucht und es war dies die erste Reise in die Türkei zu diesem Anlass. Dabei wurde unter anderem mit dem Vizechef des Religionsamtes diskutiert. (Schluss)

