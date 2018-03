Erwachsenen-PISA - VHS Wien: Unterstützung für alle Betroffenen

Leseschwäche ist kein Schicksal - Alphabetisierungskurse und Basisbildungsangebote für alle zugänglich machen

Wien (OTS) - Nahezu eine Million ÖsterreicherInnen können laut der aktuellen OECD-Studie "PIAAC" schlecht bis gar nicht lesen. Das ist fast ein Fünftel der Menschen im erwerbsfähigen Alter. "Nachdem die Zahlen nun Schwarz auf Weiß aufliegen, wird es Zeit, noch konsequenter als bisher gegenzusteuern", betont Mario Rieder, Geschäftsführer der VHS Wien. An der VHS Wien werden Betroffene in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien schon seit über 20 Jahren dabei unterstützt, grundlegende Bildungskompetenzen aufzubauen. "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, betroffenen Menschen die bestmögliche Unterstützung zu bieten und in den letzten 20 Jahren weitgehende Kompetenzen aufgebaut. Jetzt ist es wichtig, dass Menschen mit Lese-oder Schreibschwächen auch von den Angeboten erfahren und wissen, dass sie jederzeit anonym und ohne Scham Beratung in Anspruch nehmen können", bekräftigt Rieder. An der VHS Wien stehen unter anderem im Rahmen der Initiative Erwachsenenbildung kostenlose Angebote zur Verfügung.

Nie zu spät, Lesen zu lernen - Beratung bei der VHS Wien

Ein unverbindliches Beratungsgespräch ist für viele WienerInnen der erste Schritt in Richtung Lesekompetenz und Türöffner für mehr Möglichkeiten im Bildungssektor und am Arbeitsmarkt. "Menschen mit Problemen beim Lesen, Schreiben oder Rechnen können jederzeit am VHS Bildungstelefon oder an den VHS Standorten in ganz Wien ein Beratungsgespräch vereinbaren und in der Folge passende Kursangebote in Anspruch nehmen", so Rieder. Programme wie die von der Stadt Wien sowie dem Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (bm:ukk) finanzierte Initiative Erwachsenenbildung ermöglichen kostenlose Kursangebote für Betroffene, aufbauend auf die Basisbildungsangebote den Pflichtschulabschluss nachzuholen. "Mir ist es ein besonderes Anliegen, die sozialen Faktoren im Bildungssektor nicht außer Acht zu lassen. Kostenfreie, niederschwellige Angebote sind gerade im Bereich der Basisbildung besonders wichtig. Die PIAAC-Studie hat gezeigt, dass die soziale Herkunft und der Bildungshintergrund der Eltern einen starken Einfluss auf die Lesekompetenz haben. Wir müssen die Auswirkungen dieses Faktors in unserem Bildungssystem so weit wie möglich minimieren", unterstrich Rieder.

Basisbildung auch für andere Erstsprachen als Deutsch

Auch die Erstsprache hatte einen besonderen Einfluss auf die Studienergebnisse. Menschen mit einer anderen Erstsprache als die Testsprache konnten im Schnitt kein so gutes Ergebnis erzielen wie Personen mit der Erstsprache der Tests. "Damit Sprache nicht zur Hürde wird, bietet die VHS Wien als besonderes Kursformat Basisbildung speziell für Menschen mit Deutsch als Zweitsprache an. Wir wollen allen Menschen die gleiche Chance eröffnen, eine ausreichende Bildungsbasis zu erwerben - unabhängig von ihrem sozialen Status, ihrer sprachlichen Biografie oder ihrer Bildungsbiografie", so Rieder.

Basisbildung für Menschen mit Deutsch als Erstsprache wird an der VHS Floridsdorf angeboten. Alle Informationen unter 01/89 174-121 120. Für Basisbildung mit Deutsch als Zweitsprache gibt es Angebote an der VHS Favoriten, Meidling, Brigittenau, Rudolfsheim-Fünfhaus und Ottakring.

