Regner - Equal Pay Day: Aufstieg von Frauen in Führungsetagen erleichtern

Deutschland bremst nach wie vor bei Frauenquoten

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des heute stattfindenden Equal Pay Days erläutert die SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner, dass sich Österreich, was Gehaltsunterschiede betrifft, am vorletzten Platz in der EU befinde. "Nur in Estland ist die Situation noch schlechter, dort liegt der Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen bei 27,3 Prozent. Der EU-Durschnitt liegt bei etwa 16 Prozent", so Regner am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Sie verlangt, dass EU-weit mehr dafür getan wird, um Gerechtigkeit bei den Gehältern zu erzielen. ****

Es gebe viele Gründe, warum Frauen gegenüber den Männern benachteiligt seien, einer sei, dass viele Frauen noch immer an die gläserne Decke stoßen und daher weniger Chancen auf hochbezahlte Arbeitsplätze in der Wirtschaft haben. "Deshalb hat es auf europäischer Ebene den Vorstoß gegeben, endlich Frauenquoten in Aufsichtsräten verpflichtend vorzuschreiben, Kommission und EU-Parlament waren sich in dieser Frage einig. Leider stehen einzelne Mitgliedstaaten - allen voran Deutschland - auf der Bremse", betont Regner, die als Berichterstatterin für das Dossier Frauenquoten verantwortlich war.

Ebenso müsse die Qualifikation von Frauen gefördert werden und jene Berufe, in denen überwiegend Frauen tätig sind, müssen endlich aufgewertet und besser bezahlt werden. "Ein wichtiges Thema ist auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auch hier sind wir gefordert, auf allen Ebenen für Verbesserungen einzutreten", sagt die Europaparlamentarierin. (Schluss) bj

