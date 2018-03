Neuer Wohlfühlkindergarten in Lustenau eröffnet

LR Mennel gratulierte zum Neubau des Kindergartens Rheindorf

Lustenau (OTS/VLK) - "Die frühe Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern ist ein zentrales Zukunftsthema, dem das Land Vorarlberg besonderes Augenmerk widmet. Es geht darum, unseren Kindern bestmögliche Bedingungen zu bieten." Das sagte Landesrätin Bernadette Mennel kürzlich anlässlich der Eröffnung des neuen Kindergartens Rheindorf in Lustenau.

Bereits im Kindergarten werden wesentliche Weichen für die Entwicklung der Kinder und für das lebenslange Lernen gestellt. LR Mennel: "Mit dem Kindergarten Rheindorf wird ein weiterer wichtiger Schritt in den Ausbau der Kinderbetreuung in Lustenau gesetzt. Die vielfältigen, qualitativ hochwertigen und an den Bedürfnissen der Kinder und Eltern angepassten Einrichtungen rücken die Wichtigkeit der frühen Bildung in den Mittelpunkt."

Insgesamt stehen im Kindergarten Lustenau Rheindorf vier Gruppenräume einschließlich zusätzlicher Ausweichräume sowie ein Bewegungsraum zur Verfügung. Der neue Kindergarten verfügt ebenfalls über einen Ruheraum. Zwölf Kindergartenpädagoginnen betreuen in vier Gruppen (zwei Regelgruppen und zwei Ganztagesgruppen) insgesamt rund 75 Kinder.

