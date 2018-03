Hundstorfer zu Equal Pay Day: Einkommensschere muss geschlossen werden

Einkommensberichte weiterentwickeln

Wien (OTS/SK) - "Es ist erfreulich, dass die Lohnschere kleiner geworden ist, dennoch arbeiten Frauen im Durchschnitt immer noch 85 Tage gratis, das sind 85 Tage zu viel", so Sozialminister Rudolf Hundstorfer anlässlich des heutigen Equal Pay Days gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Viele Maßnahmen der letzten Jahre, besonders im Bereich der Einkommenstransparenz, haben zu einer kleineren Lohnschere geführt, daran müssen wir konsequent weiterarbeiten, unterstrich Hundstorfer. Ein nächster Schritt seien Einkommensberichte für Unternehmen mit unter 150 MitarbeiterInnen. Dies und eine stärkere betriebliche Lohntransparenz unterstützt Frauen darin, zu ihrem Recht zu kommen, zeigt sich der Sozialminister überzeugt. ****

Auch im Bereich der Teilzeit gibt es Handlungsbedarf, denn Teilzeit ist in Österreich hauptsächlich weiblich. So sind 84 Prozent der Teilzeitbeschäftigten Frauen. Die niedrigeren Stundenlöhne für Teilzeitbeschäftigte tragen damit auch zum hohen Gender Pay Gap bei. Die SPÖ habe bereits ein Programm für faire Teilzeit vorgelegt, das Maßnahmen wie einen leichteren Umstieg von Teil- auf Vollzeit sowie den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem 1. Geburtstag durch quantitativen und qualitativen Ausbau der Betreuungseinrichtungen und Ganztagsschulen beinhaltet. (Schluss) up

