Grossmann: Equal Pay Day ist ein "jährlicher Weckruf"

"Neubewertung von Arbeit und Mindestlohn sind Gebot der Stunde"

Wien (OTS/SK) - "Heute, zwei Tage nach dem steirischen, findet der österreichweite Aktionstag für Entgeltgleichheit, der Equal Pay Day 2013, statt. Weibliche Arbeitskräfte bekommen im Jahresschnitt um 23,2 Prozent weniger bezahlt als ihre männlichen Kollegen. Umgerechnet in Arbeitszeit bedeutet dies, dass Frauen ab heute im Vergleich zu Männern bis 31. Dezember gratis arbeiten", weist die steirische Nationalratsabgeordnete und SPÖ-Landesfrauenvorsitzende Elisabeth Grossmann auf die immer noch fehlende Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt hin. Umso wichtiger ist für Grossmann, mit dem Equal Pay Day aktiv auf den vorliegenden gesellschafts- und arbeitsmarktpolitischen Aufholbedarf aufmerksam zu machen. "Die Einkommensschere in den Industrieregionen der Obersteiermark ist mit 12.000 Euro am weitesten offen, im Zentralraum liegt der Unterschied bei 11.000 Euro, in der Südoststeiermark sind Frauen um mehr als 6.000 Euro schlechter dran als männliche Kollegen", erläutert Grossmann die Situation in der Steiermark gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

"Als ich 2009 in die Landespolitik kam, haben wir Ende September diesen `jährlichen Weckruf` das erste Mal gestartet", so Grossmann über die Anfänge des Aktionstages. Die Einkommensschere sei nach wie vor beträchtlich. "Wir brauchen dringend eine Neubewertung der Arbeit. Es kann nicht sein, dass eine Stunde Arbeit mit Menschen (z.B. Krankenpflegeberufe, Einzelhandel oder Kinderbetreuung) weniger wert ist als eine Stunde Arbeit an der Maschine (z. B. Technische Berufe, Informatik etc.)", ist die Steirerin überzeugt. Mit der Forderung nach "gleicher Bezahlung, Einkommenstransparenz, Berufsorientierungsoffensive für Frauen, besseren Branchenverträgen und grundsätzlich einem Mindestlohn von 1.500 Euro" unterstützt Grossmann die konsequente Fortsetzung bereits eingeleiteter Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt. Ziel müsse sein, den 31. Dezember als Equal Pay Day und somit die Gleichstellung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf schnellstmöglichen Weg zu erreichen, sagt die SPÖ-Abgeordnete. (Schluss) ah/sc

