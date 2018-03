Europäisches Jugendevent EYE in Straßburg von 9.-11. Mai 2014 - Anmeldebeginn heute!

Im Vorfeld der Europawahlen nehmen tausende Jugendliche an einer Großveranstaltung des Europäischen Parlaments teil

Wien (OTS) - Das Europäische Parlament öffnet anlässlich des Europäischen Jugendevents "EYE 2014" (European Youth Event) vom 9.-11. Mai 2014 seine Türen für tausende Jugendliche zwischen 16 und 30 Jahren aus ganz Europa. Die TeilnehmerInnen werden eingeladen, mit europäischen EntscheidungsträgerInnen und Vortragenden Ideen und Perspektiven auszutauschen und innovative Lösungen für zentrale Zukunftsfragen zu erarbeiten.

Die Ideen und Ergebnisse werden in Form eines Abschlussberichts an die neu gewählten Mitglieder des Europäischen Parlaments sowie an andere europäische EntscheidungsträgerInnen übergeben, um ihnen als Quelle der Inspiration für zukünftige Entscheidungen zu dienen.

Weiters sind die jungen Menschen eingeladen, die kulturelle Vielfalt der Europäischen Union durch ein breites Kunst- und Kulturprogramm zu erleben.

Das EYE 2014 bietet verschiedene Aktivitäten rund um das Motto "Ideen für ein besseres Europa" im politischen, sozialen und kulturellen Sinne.

Zu den 5 Hauptthemen:

* Jugendarbeitslosigkeit. Neue Perspektiven für eine verhinderte Generation.

* Digitale Revolution. Die Zukunft des Internets.

* Zukunft der Europäischen Union. Europa im Wandel.

* Nachhaltigkeit. Nachhaltiges Leben und Wirtschaften.

* Europäische Werte. Globaler Player - Fairer Player?

werden

Politische Diskussionen und Workshops mit europäischen EntscheidungsträgerInnen und hochkarätigen Vortragenden aus Wirtschaft und Gesellschaft;

Simulationsspiele und Ideenlabor für junge TeilnehmerInnen;

Das Yo!Festival (Youth Village und Festival) - organisiert vom Europäischen Jugendforum, über die gesamte Veranstaltungsdauer

Ein Konzert und Straßenfest - organisiert im Stadtzentrum von Straßburg, am Freitagabend;

... und vieles mehr angeboten.

Die Anmeldung kann ab heute Dienstag, 8.10.2013 über die Webpage des EYE erfolgen:

http://www.europarl.europa.eu/eye2014/de/take-part/take-part.html

Dort finden Sie auch weitere Informationen zum Event und zur Teilnahme.

Gemeinsam mit den Kooperationspartnern Europe Direct Wien, der Bundesjungendvertretung, der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik und den Jungen Europäischen Föderalisten steht das Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Rückfragen an:

Mag. Georg Pfeifer, Leiter, georg.pfeifer @ ep.europa.eu, +43 1 516 17 - 200

Mag. Andrea Rukschcio-Wilhelm, Public Relations, andrea.rukschcio-wilhelm @ ep.europa.eu, +43 1 516 17 - 207

Rückfragen & Kontakt:

Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich

Mag. Huberta Heinzel, Presse-Attaché

Tel.: +43 1 516 17/201

huberta.heinzel @ europarl.europa.eu