Am Punkt Europa - Thema: Lampedusa: Eine Schande für Europa?

Mittwoch, 9. Oktober 2013, 22.55 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Ein Meer voller Leichen. Überlebende und auch Helfer müssen Strafe zahlen: Die Katastrophe von Lampedusa ist ein weiterer tragischer Höhepunkt europäischer Flüchtlingspolitik. Und ein Ende ist nicht in Sicht: Denn die reichen EU-Staaten gleichen einer Festung, keiner fühlt sich für die Schutzsuchenden verantwortlich:

Schuldig seien Schlepper und die Asylwerber selbst. Lampedusa - eine Schande für Europa?

Über dieses Thema diskutiert Sylvia Saringer in "Am Punkt Europa" live in der Sendung mit Richard Kühnel (Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich), mit Klaus Schwertner (Caritas) sowie mit dem Menschenrechtsaktivisten Elias Bierdel. Der Journalist kam 2004 in die Schlagzeilen, als er 37 afrikanische Flüchtlinge auf Sizilien an Land gebracht hatte, welche zuvor von einer Hilfsorganisation aus Seenot gerettet worden waren. Er wurde von den italienischen Behörden danach der Schlepperei beschuldigt. Ein Vertreter des Innenministeriums ist angefragt. Im Analyse-Studio ist András Szigetvari von der Tageszeitung "Der Standard" zu Gast.

