Global IR Forum gibt Referenten und Veranstaltungsprogramm bekannt

(PRN) - - IR Magazine und NIRI laden Investor-Relations-Experten aus aller Welt zum Gipfel nach New York ein

New York (ots/PRNewswire) - Das IR Magazine und das National Investor Relations Institute (NIRI) veranstalten ihren ersten globalen Weiterbildungs- und Networking-Event für den Investor-Relations-Bereich: das Global IR Forum. FedEx, Philip Morris, PetroChina und Covidien sind nur einige der zahlreichen namhaften Unternehmen, die als Referenten für die Veranstaltung vom 18. bis 20. November vorgesehen sind. Zu dieser Zeit werden sich IR-Experten aus aller Welt in New York City einfinden, um auf Kollegen zu treffen und voneinander zu lernen.

Das Programm der dreitägigen Veranstaltung beginnt am 18. November mit einem abendlichen Empfang, in dessen Rahmen ein Kamingespräch mit einem erfahrenen Experten aus dem Roadshow-Bereich vorgesehen ist. Am 19. November stehen die globale Konjunkturentwicklung, Best Practices für die Durchführung eines internationalen IR-Programms, aktuelle Trends auf Käuferseite sowie verschiedene Leitlinien zur Entsendung von IROs ins Ausland auf dem Programm. Im Zuge eines einzigartigen Gipfeltreffens für leitende Angestellte aus dem IR-Bereich werden die Leiter von IR-Organisationen aus den USA, Kanada, Hongkong, Singapur, Russland und Spanien die Wachstumsentwicklung und Professionalisierung des gesamten IR-Bereichs grafisch darstellen.

Zum Abschluss des ersten kompletten Veranstaltungstages werden am 19. November die Global Top 50 Awards vergeben. Diese Auszeichnungen gehen an die weltbesten Investor-Relations-Teams der in Zusammenarbeit mit BNY Mellon erstmals zusammengestellten Global Top 50-Rangliste.

Am 20. November wird das Global IR Forum mit verschiedenen Tagungen abgerundet, bei denen neue Technologien und die Zusammenarbeit mit der Verkäuferseite im Vordergrund stehen. Die internationale Spitzen-Recruiterin Heather McGregor, die auch als Mrs. Moneypenny bekannt ist und zudem als Autorin, Performerin, TV-Persönlichkeit und wöchentliche FT-Kolumnistin in Erscheinung tritt, wird die Teilnehmer des Forums im Vorfeld eines abschließenden Networking-Mittagessens unterhalten.

"Dies wird eine wegweisende Veranstaltung für die globale Investor-Relations-Gemeinschaft", so Christopher Kearns, Chief Executive Officer der Sparte Depositary Receipts von BNY Mellon. "Wir sind überzeugte Verfechter des Nutzwerts der Investor-Relations-Politik und suchen kontinuierlich nach neuen Möglichkeiten, Best Practices im IR-Bereich zu bestimmen und entsprechend auszuzeichnen. Daher begrüßen wir die Gelegenheit, die Erfolge aller Nominierten und die Gewinner der Global Top 50 gebührend zu feiern."

Zu den vorgesehenen Referenten zählen:

Philip Morris International: Nick Rolli, Vice President, Investor Relations und Finanzkommunikation State Street Global Advisors:

Christopher Probyn, PhD, Chefökonom FedEx Corporation: Mickey Foster, Vice President, Investor Relations Covidien: Coleman Lannum, CFA, Vice President, Investor Relations C C Land Holdings Limited: Eva Chan, Leiter der Investor Relations und Vorsitzender der Hong Kong Investor Relations Association (HKIRA) Canadian Investor Relations Institute (CIRI): Yvette Lokker, Präsident und CEO National Investor Relations Institute (NIRI): Jeff Morgan, Präsident und CEO CapitaLand Ltd: Harold Woo, Senior Vice President, Investor Relations und Präsident der Investor Relations Professionals Association [Singapore] (IRPAS) PetroChina Company Limited: Mao Zefeng, Leitender Assistenzsekretär des Vorstands und Leiter der Investor Relations Taylor Bennett: Heather McGregor, Geschäftsführerin (alias Mrs. Moneypenny) Noble Drilling Services: Jeffrey L. Chastain, Vice President, Investor Relations & Unternehmenskommunikation

Nähere Informationen zum Global IR Forum erhalten Sie auf www.globalirforum.org. Detaillierte Informationen zu den Global Top 50, darunter auch bezüglich der Methodik, und ein Überblick über die engere Auswahlliste der Sonderpreise sind auf http://www.irmagazine.com/articles/awards/19716 /research-section-going-global zu finden.

Informationen zum IR Magazinede.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@4d7bafabDas IR Magazine feiert im Jahr 2013 sein 25-jähriges Jubiläum. Es ist das einzige Monatsmagazin weltweit, das sich auf die Wechselbeziehung zwischen Unternehmen und ihren Investoren konzentriert. Das IR Magazine hilft Fachkräften aus dem Investor-Relations-Bereich dabei, im Zuge ihrer IR-Programme mehr zu erreichen, ihre Bemühungen zahlenmäßig zu erfassen und mit der weltweiten IR-Gemeinschaft in Kontakt zu treten. Das IR Magazine ist zudem als Veranstalter von Preisverleihungen, Thinktanks und Konferenzen in aller Welt aktiv. www.irmagazine.com

Informationen zum National Investor Relations Institute (NIRI)de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@734a2b4aDas im Jahr 1969 gegründete NIRI (www.NIRI.org) ist der Berufsverband für leitende Angestellte und Berater aus dem Investor-Relations-Bereich, die für die Kommunikation zwischen Geschäftsleitung, Aktionären, Wertpapieranalysten und sonstigen Fachleuten aus der Finanzwelt verantwortlich sind. Mit mehr als 3.300 Mitgliedern, die für über 1.600 Aktiengesellschaften mit einem Börsenwert von 9 Billionen USD tätig sind, ist NIRI der weltgrößte Berufsverband des Investor-Relations-Bereichs.

Pressekontaktde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@a604268Renee Walton Marketingleiterin IR Magazine renee.walton@thecrossbordergroup.com[mailto:renee.walton@thecrossbordergroup.com] +1-917-476-2242

Web site: http://www.irmagazine.com/