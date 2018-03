OVE und ALDIS informieren über richtiges Verhalten bei Gewitter

Wien (OTS) - 2013 stellt mit 85.000 von ALDIS detektierten Blitzeinschlägen das Jahr mit der geringsten Gewittertätigkeit seit dem 21-jährigen Bestehen des österreichischen Blitzortungssystems dar. Dennoch gab es auch heuer wieder einige Verletzte durch Blitzschlag. Die Medien berichteten z. B. ausführlich über fünf vom Blitz getroffene Mountainbiker in Saalbach.

Das richtige Verhalten bei Gewitter kann Leben retten. Daher präsentierten der Österreichische Verband für Elektrotechnik OVE und das österreichische Blitzortungssystem ALDIS jüngst die neue Broschüre "BLITZE - So können Sie sich schützen". Darin finden sich Verhaltenstipps beim Aufenthalt im Freien, sei es unterwegs im Auto, mit dem Fahrrad, beim Camping, beim Sport oder bei Veranstaltungen. Immerhin werden an den stärksten Gewittertagen bis zu 30.000 Blitzeinschläge in Österreich gezählt.

Die aktuelle Blitzschutzbroschüre wurde vom Ausschuss für Blitzschutz und Blitzforschung (ABB) im VDE herausgegeben und gemeinsam mit Expert/inn/en der technischen Komitees für Blitzschutz im OVE, dem deutschen VDE und der schweizerischen Electrosuisse ausgearbeitet.

Richtige Körperhaltung während des Gewitters

Während eines Gewitters sollen Personen keinesfalls den höchsten Punkt im Gelände bilden und nicht als Gruppe Schutz suchen, sondern einen Abstand von mindestens einen Meter zu anderen Personen, zu Wänden, Stützen, Metallzäunen und anderen Gegenständen einhalten. Zudem sollten sie die Nähe zu besonders einschlaggefährdeten Objekten wie Bäumen oder Bergspitzen vermeiden, da hier die Gefahr eines Überschlags oder einer hohen Schrittspannung besteht. Besonders gefährlich sind Bäume: Ein Abstand zum Stamm und allen Ästen von 10 Meter ist optimal. Wichtig ist außerdem die richtige Körperhaltung während eines Gewitters: Die Experten raten, mit geschlossenen Beinen in die Hocke zu gehen. Dies reduziert zum einen die Gefahr der Schrittspannung bei einem Einschlag in der unmittelbaren Umgebung zum anderen das Risiko eines direkten Blitzschlages wegen der geringeren Höhe.

Erste Hilfe kann Leben retten

Werden trotzdem Personen vom Blitz getroffen, ist sofortige Erste Hilfe oft lebensrettend. Die Broschüre gibt deshalb auch eine kurze Einführung in die Erste Hilfe bei Blitzunfällen. Zudem werden wesentliche Elemente von Blitzschutzsystemen für Gebäude in der Broschüre erläutert.

Die Broschüre "BLITZE - So können Sie sich schützen" ist kostenfrei als pdf zum Download unter www.ove.at bzw. www.aldis.at oder als gedruckte Broschüre (Format A5) beim Österreichischen Verband für Elektrotechnik erhältlich.

OVE-ALDIS informiert auch mobil über die aktuelle Gewitteraktivität. ALDISmobil kann unter http://mobile.aldis.at kostenlos mit jedem Smartphone genützt werden.

Über den OVE

Der Österreichische Verband für Elektrotechnik (OVE) repräsentiert alle Bereiche der Elektrotechnik und Informationstechnik und vertritt die Interessen seiner Mitglieder sowie der gesamten Branche auf nationaler und internationaler Ebene. Seine Kerngebiete sind die elektrotechnische Normung, die Zertifizierung, die Blitzortung und Blitzforschung sowie die fachliche Aus- und Weiterbildung. Der OVE ist der offizielle österreichische Vertreter bei IEC und CENELEC, den internationalen und europäischen Normungsorganisationen für die Elektrotechnik. Der OVE steht für die Förderung der Wissenschaft, die Vertretung des Berufsstandes des Elektrotechnikers und für die Sicherheit von elektrotechnischen Anwendungen. Die Aktivitäten seiner Fachgesellschaften dienen dem Erfahrungsaustausch, dem Aufbau von Expertennetzwerken und der Imagebildung.

