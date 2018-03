Sales Crew gewinnt Nespresso Etat

Die österreichische Verkaufsförderungsagentur Sales Crew gewinnt den Nespresso Sales Promotion Etat für Westösterreich.

Wien (OTS) - Pünktlich zum Tag des Kaffees, am 1. Oktober 2013, hat das Team der Wiener Agentur Sales Crew, rund um die beiden Agenturleiter Manfred Kirchstorfer und Susanne Kristek, die Betreuung von Nespresso Verkaufsförderungsaktivitäten in 6 westlichen Bundesländern übernommen.

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen die Steuerung, Durchführung und Organisation der Nespresso Fachberatungseinsätze. Der Schwerpunkt der Sales Promotion liegt vor allem im Elektrofachhandel, aber auch im Möbelhandel und bei Events. In einer mehrstufigen Ausschreibung konnte sich die in Wien ansässige Agentur Sales Crew gegen insgesamt 11 weitere Agenturen durchsetzen.

"Durch langjährige Kunden wie Media-Saturn oder Philips haben wir in den 16 Jahren, seit dem Bestehen der Agentur, hohe Kompetenz vor allem auch im Elektrohandel, aufgebaut", so Manfred Kirchstorfer, der die Agentur seit 10 Jahren leitet. "Es freut uns besonders, dass wir mit Nespresso ab sofort eine der innovativsten und emotionalsten Marken tatkräftig unterstützen dürfen", so Kirchstorfer weiter.

"Seit über 25 Jahren arbeiten wir unermüdlich daran, unseren Kunden Tasse für Tasse den höchsten Nespresso Kaffeegenuss zu bieten. Maßgeschneiderte Verkaufsförderungsaktivitäten im Handel sind für Nespresso von großer Bedeutung. Darum freuen wir uns, mit der Agentur Sales Crew einen kompetenten Partner gefunden zu haben, um unseren Kunden die beste Beratung zukommen zu lassen", so Wolfgang Eberhardt, Director Commercial B2C bei Nespresso Österreich.

Sales Crew ist eine Full-Service Agentur für Verkaufsförderung, Below-the-line und Pharma Marketing. Namhafte Unternehmen wie Media Markt, Saturn, Nespresso Österreich, L'ORÉAL, ING-DiBa, Boehringer Ingelheim und viele mehr zählen zu den Kunden von Sales Crew.

