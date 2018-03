ÖGB-Oberhauser: Lebenslanges Lernen ist notwendig

Die Schule legt den Grundstein für die spätere Weiterbildung

Wien (OTS/ÖGB) - "Lebenslanges Lernen ist eine Notwendigkeit, der Grundstein dazu wird in der Schule gelegt. Der ÖGB hat daher bei seinem Bundeskongress im Juni dieses Jahres ein Grundsatzprogramm beschlossen und dem Bereich Bildung besonderes Augenmerk gewidmet", stellt ÖGB-Vizepräsidentin Sabine Oberhauser zu den Ergebnissen der PIAAC-Studie fest. Oberhauser: "Bildung muss aber für alle Bevölkerungsgruppen leistbar sein."++++

Auszug aus dem ÖGB-Grundsatzprogramm Bereich Bildung:

O Jene Zielgruppen gewinnen, die bisher in der Weiterbildung

nicht das Potenzial zur persönlichen Entfaltung und zur Erhöhung ihrer individuellen Chancen in Gesellschaft und Arbeitswelt sehen.

O Maßnahmen, um die Bildungsbeteiligung und

Höherqualifizierung anzuheben.

O Förderungen, die die Geschlechtersegregation und Diskriminierung aufgrund der sozialen oder ethnischen Herkunft aufheben. Hier kommt der Berufsorientierung und Bildungsberatung ein hoher Stellenwert zu, wodurch die traditionellen Rollenbilder aufzubrechen sind. Mädchen und

Frauen für technische und naturwissenschaftliche Bereiche oder Burschen und Männer für soziale Bereiche zu interessieren, muss das Ziel sein.

O Kostenloses nachholen von Bildungsabschlüssen.

O Optimale individuelle Förderung nach Stärken und Fähigkeiten. Der Entstehung von Schwächen soll vorgebeugt bzw. sollen mögliche Defizite frühzeitig ausgeglichen werden. Dadurch wäre das Wiederholen einer ganzen Schulstufe nicht

mehr notwendig.

O Schülerinnen und Schülern muss ein positives Lernerlebnis ermöglicht werden. Selektionsdruck und die damit verbundene Angst vor schlechten Noten verhindern oft schon im Kindesalter positive Lernerlebnisse. Nur durch Freude am Lernen

wird auch der Begriff des lebenslangen Lernens nicht zu einer Drohung, sondern zu einer Selbstverständlichkeit.

O Bildungschancen unabhängig von Geschlecht und soziokulturellem Hintergrund.

O Flächendeckendes Angebot an anbieterübergreifender Bildungsberatung. Der Bund soll Sorge tragen, dass die bestehenden Ansätze eines regional ausgewogenen und qualitätsgesicherten Angebots an Beratungs- und Informationsleistung ausgeweitet werden. Eine Vernetzung von bestehenden Angeboten sollte der Nutzung von Synergien und der Qualitätssicherung dienen.

O Auf betrieblicher Ebene sind ArbeitnehmervertreterInnen

oft erste Anlaufstelle für Beschäftigte in Bildungsfragen. Deshalb ist für sie ein guter Überblick über die Weiterbildungslandschaft und deren Angebote notwendig.

O Das Thema Migration muss verstärkt behandelt werden, sowohl aus demokratiepolitischer Sicht als auch, weil Diversität als Chance zu nutzen ist.

