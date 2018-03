VP-Hoch ad Maresch: Sorgen sie endlich für die nötige Transparenz und für eine Ja/Nein Befragung zum Thema Mariahilfer Straße!

Wien (OTS) - "Wenn Kollege Maresch schon von purer Spekulation in Zusammenhang mit den Kosten für die Mariahilfer Straße spricht, dann sollte er dies auch mit konkreten Zahlen entkräften. Stattdessen wird jedoch in schwammiger Art und Weise von einem "niedrigen zweistelligen Millionenbetrag" gesprochen. Das ist ein Affront gegenüber den Wienerinnen und Wienern, deren wertvolles Steuergeld in dieses Prestigeprojekt der Grünen fließt. Sorgen sie endlich für die nötige Transparenz und für eine Ja/Nein Befragung zu diesem Thema! Wenn die Grünen von der überwältigenden Zustimmung bei der Bevölkerung in Neubau und Mariahilf so überzeugt sind, dann sollte eine Befragung doch wohl keine Probleme bereiten. Oder?", so ÖVP Wien Landesgeschäftsführer Alfred Hoch in einer Replik auf die Aussagen von Rüdiger Maresch.

