Becker: Österreichs Erwachsene hinken beim Lesen hinterher

EU-Kommission und OECD präsentieren "Erwachsenen-PISA" zur Messung alltäglicher und beruflicher Fähigkeiten

Straßburg, 08. Oktober 2013 (ÖVP-PD) "Österreichs Erwachsene hinken in Europa beim Lesen hinterher. Das bedeutet Benachteiligung im Alltag und Beruf. Hier muss, wie schon so oft vom EU-Parlament gefordert, konkret bei der frühkindlichen Bildung angesetzt werden", so Heinz K. Becker, Bildungssprecher der ÖVP im EU-Parlament. Die OECD präsentierte heute gemeinsam mit der EU-Kommission erstmals die Vergleichsstudie PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) zur Untersuchung allgemeiner Fähigkeiten, die im Alltag und Beruf nötig sind. Dazu zählen Lesekompetenzen, alltagsmathematische Fähigkeiten und das Problemlösen im Umgang mit neuen Technologien. ****

"Hier zeigt die Studie teilweise gravierende Unterschiede in

den 24 teilnehmenden Ländern – auch innerhalb der 20 teilnehmenden EU-Länder. So führen etwa die skandinavischen Länder alle Ranglisten an. Italien und Spanien sind Schlusslichter sowohl beim Lesen als auch bei den mathematischen Fähigkeiten. Hier müssen Konsequenzen gezogen werden", so Becker Das "Erwachsenen-PISA"

PIAAC soll wissenschaftlich fundierte Informationen darüber liefern, ob die Schul-, Aus- und Weiterbildungssysteme der

einzelnen Länder in der Lage sind, die erforderlichen Kompetenzen für eine gesicherte Beschäftigungsfähigkeit am Arbeitsmarkt und die erfolgreiche Teilnahme an eine Gesellschaft zu vermitteln.

"Selbst in Ländern mit erfolgreichen Bildungssystemen kommt die Erwachsenenbildung oft zu kurz. Dabei könnte gerade hier die Produktivität Europas gesteigert werden. Hier muss mehr passieren", so der EU-Abgeordnete. "Durch die Herausforderungen am Arbeitsmarkt und den demographischen Wandel müssen individuelle Kompetenzen gestärkt werden. Die Regierungsverantwortlichen der Mitgliedstaaten und speziell auch die Sozialpartner sind gefordert, sich offensiv und proaktiv einzubringen", so Becker abschließend.

