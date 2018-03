Österreich trägt direkt Schuld an den Flüchtlingsdramen

Aussagen von Innenministerin Johanna Mikl-Leitner in der gestrigen Zeit im Bild sind ein Widerspruch in sich selbst

Wien (OTS) - In der gestrigen Zeit im Bild hat Innenministerin Johanna Mikl-Leitner jede Mitverantwortung oder Mitverpflichtung Österreichs am Flüchtlingsdrama in Lampedusa abgestritten. In einem Nachsatz hat sie gemeint, es brauche eine bessere Entwicklungszusammenarbeit. Tatsächlich hat die Regierung vor kurzem die Gelder der Entwicklungszusammenarbeit weiter reduziert, obwohl mehrfach 0,7% des BIP als Ziel im Rahmen der Millenniumsentwicklungsziele zugesagt wurden.

"Österreichs Regierung trägt eine Mitschuld an den andauernden Flüchtlingsströmen!", so Amanda Platzer, Geschäftsführerin von World Vision Österreich. "Auf der einen Seite die Verantwortung von sich weisen und eine Stärkung der Entwicklungszusammenarbeit fordern und auf der anderen Seite die so wichtigen Gelder dafür kürzen! Lampedusa muss jetzt der Anlass sein, die Gelder zu erhöhen und damit die Entwicklungszusammenarbeit wirklich zu verbessern."

Hintergrund: Der Zuschuss der Bundesrepublik für konkrete Hilfsprojekte wird immer weiter reduziert. Von ursprünglich 100 Millionen Euro 2010 sind 2014 nur noch 68 Millionen Euro budgetiert -das ist eine Kürzung um rund ein Drittel. Österreich ist als drittreichstes Land in der EU beim Budget der öffentlichen Entwicklungshilfe stets auf den hinteren Plätzen zu finden, nur vor Griechenland und Italien. Lediglich 0,28 Prozent des BNE ist der Beitrag für Entwicklungshilfe - statt international vereinbarter und verpflichtender 0,7 Prozent.

